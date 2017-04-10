美国债市：公债收益率下滑，因避险需求

欧洲经济：ECB副总裁冈斯坦西欧称，见到部分地区房价偏高
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 投资人担心欧洲、叙利亚和朝鲜局势发展 * 美国标售240亿美元三年期公债，投标倍数为2009年来最低 * 美联储可以在年底前开始缩表-布拉德 * 美联储主席叶伦将在密歇根大学发表讲话 路透纽约4月10日 - 美国公债收益率周一下滑，因投资人对法国总统 大选感到紧张，并担心朝鲜局势，以及美国和叙利亚紧张关系，这些都支 撑了对美国公债的避险需求。 另一方面，分析师表示，本周有犹太逾越节和耶稣受难日假期，交投 减少，可能压制对560亿美元附息公债标售的需求。 “地缘政治担忧带动了一些避险买盘，”Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略师Guy LeBas称。 周一发布的民调显示，4月23日法国总统大选首轮角逐战况将紧张， 反对欧盟、反对移民的法国极右翼民族阵线候选人勒庞和中间派候选人马 克龙领先。民调显示，马克龙将在5月7日的第二轮大选中击败勒庞。 勒庞获胜的可能性令投资人担心欧元区第二大经济体－法国可能会退 出欧元区。 中东情势方面，白宫发言人表示，美国总统特朗普对向叙利亚实施进 一步军事打击持开放态度，上周美国对叙利亚实施了导弹袭击，对叙利亚 军方动用化学武器滥杀平民作出反应。 交易商表示，朝鲜不断升级的武器计划令人担心，未经证实的传闻称 ，朝鲜半岛有军事调动，导致股市和公债收益率一度跌至日低。 今日美国财政部标售240亿美元三年期公债，投标倍数为2009年7月来 最低，疲弱的需求限制了美债收益率的跌势。 美国财政部周二和周三还将标售200亿美元10年期公债和120亿美元30 年期公债。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始缩减对美国公债和抵押贷款 支持债券(MBS)再投资的可能性，也令公债收益率跌势缓和。 周一稍早，圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储可以在今年稍晚开 始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表规模。 根据路透上周五进行的调查，华尔街大行预计美联储将在今年缩表。 美联储主席叶伦将于2010GMT在密歇根大学参与公共政策讨论，投资 人等待她就资产负债表正常化提供更多线索。 美国指标10年期公债 收益率报2.362%，较上周五尾盘跌1 个基点，30年期公债收益率 跌1个基点，报2.988%。 美国金融市场本周五将因耶稣受难日假期休市一天。 -----------------------1921 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-242/256 1.2781 -0.008 五年期公债 99-226/256 1.8998 -0.011 10年期公债 99-4/256 2.3625 -0.010 30年期公债 100-60/256 2.988 -0.009(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三小升，投资者认为德国消费者信心改善，是显示经济形势改善可能促使欧洲央行缩减超宽松货币政策的最新证据。