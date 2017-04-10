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债券 | 2017年 4月 11日 星期二 04:11 BJT

美国债市：公债收益率下滑，因避险需求

    * 投资人担心欧洲、叙利亚和朝鲜局势发展
    * 美国标售240亿美元三年期公债，投标倍数为2009年来最低
    * 美联储可以在年底前开始缩表-布拉德
    * 美联储主席叶伦将在密歇根大学发表讲话

    路透纽约4月10日 - 美国公债收益率周一下滑，因投资人对法国总统
大选感到紧张，并担心朝鲜局势，以及美国和叙利亚紧张关系，这些都支
撑了对美国公债的避险需求。
    
    另一方面，分析师表示，本周有犹太逾越节和耶稣受难日假期，交投
减少，可能压制对560亿美元附息公债标售的需求。
    
    “地缘政治担忧带动了一些避险买盘，”Janney Montgomery Scott 
首席固定收益策略师Guy LeBas称。
    
    周一发布的民调显示，4月23日法国总统大选首轮角逐战况将紧张，
反对欧盟、反对移民的法国极右翼民族阵线候选人勒庞和中间派候选人马
克龙领先。民调显示，马克龙将在5月7日的第二轮大选中击败勒庞。
    
    勒庞获胜的可能性令投资人担心欧元区第二大经济体－法国可能会退
出欧元区。
    
    中东情势方面，白宫发言人表示，美国总统特朗普对向叙利亚实施进
一步军事打击持开放态度，上周美国对叙利亚实施了导弹袭击，对叙利亚
军方动用化学武器滥杀平民作出反应。
    
    交易商表示，朝鲜不断升级的武器计划令人担心，未经证实的传闻称
，朝鲜半岛有军事调动，导致股市和公债收益率一度跌至日低。
    
    今日美国财政部标售240亿美元三年期公债，投标倍数为2009年7月来
最低，疲弱的需求限制了美债收益率的跌势。
    
    美国财政部周二和周三还将标售200亿美元10年期公债和120亿美元30
年期公债。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始缩减对美国公债和抵押贷款
支持债券(MBS)再投资的可能性，也令公债收益率跌势缓和。
    
    周一稍早，圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储可以在今年稍晚开
始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表规模。
    
    根据路透上周五进行的调查，华尔街大行预计美联储将在今年缩表。
    
    美联储主席叶伦将于2010GMT在密歇根大学参与公共政策讨论，投资
人等待她就资产负债表正常化提供更多线索。
    
    美国指标10年期公债           收益率报2.362%，较上周五尾盘跌1
个基点，30年期公债收益率           跌1个基点，报2.988%。
    
    美国金融市场本周五将因耶稣受难日假期休市一天。
 
        -----------------------1921 GMT-------------------------
 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                99-242/256   1.2781    -0.008
    五年期公债                99-226/256   1.8998    -0.011
    10年期公债                99-4/256     2.3625    -0.010
    30年期公债                100-60/256   2.988     -0.009(完) (编译 李军; 审校 母红)
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