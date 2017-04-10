美国债市：公债收益率下滑，因避险需求

* 投资人担心欧洲、叙利亚和朝鲜局势发展 * 美国标售240亿美元三年期公债，投标倍数为2009年来最低 * 美联储可以在年底前开始缩表-布拉德 * 美联储主席叶伦将在密歇根大学发表讲话 路透纽约4月10日 - 美国公债收益率周一下滑，因投资人对法国总统 大选感到紧张，并担心朝鲜局势，以及美国和叙利亚紧张关系，这些都支 撑了对美国公债的避险需求。 另一方面，分析师表示，本周有犹太逾越节和耶稣受难日假期，交投 减少，可能压制对560亿美元附息公债标售的需求。 “地缘政治担忧带动了一些避险买盘，”Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略师Guy LeBas称。 周一发布的民调显示，4月23日法国总统大选首轮角逐战况将紧张， 反对欧盟、反对移民的法国极右翼民族阵线候选人勒庞和中间派候选人马 克龙领先。民调显示，马克龙将在5月7日的第二轮大选中击败勒庞。 勒庞获胜的可能性令投资人担心欧元区第二大经济体－法国可能会退 出欧元区。 中东情势方面，白宫发言人表示，美国总统特朗普对向叙利亚实施进 一步军事打击持开放态度，上周美国对叙利亚实施了导弹袭击，对叙利亚 军方动用化学武器滥杀平民作出反应。 交易商表示，朝鲜不断升级的武器计划令人担心，未经证实的传闻称 ，朝鲜半岛有军事调动，导致股市和公债收益率一度跌至日低。 今日美国财政部标售240亿美元三年期公债，投标倍数为2009年7月来 最低，疲弱的需求限制了美债收益率的跌势。 美国财政部周二和周三还将标售200亿美元10年期公债和120亿美元30 年期公债。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始缩减对美国公债和抵押贷款 支持债券(MBS)再投资的可能性，也令公债收益率跌势缓和。 周一稍早，圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储可以在今年稍晚开 始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表规模。 根据路透上周五进行的调查，华尔街大行预计美联储将在今年缩表。 美联储主席叶伦将于2010GMT在密歇根大学参与公共政策讨论，投资 人等待她就资产负债表正常化提供更多线索。 美国指标10年期公债 收益率报2.362%，较上周五尾盘跌1 个基点，30年期公债收益率 跌1个基点，报2.988%。 美国金融市场本周五将因耶稣受难日假期休市一天。 -----------------------1921 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-242/256 1.2781 -0.008 五年期公债 99-226/256 1.8998 -0.011 10年期公债 99-4/256 2.3625 -0.010 30年期公债 100-60/256 2.988 -0.009(完) (编译 李军; 审校 母红)