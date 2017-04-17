美国债市：公债收益率上扬，因股市上涨减少债市需求

* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市场曾跌至11月17日以来最低的2.198%。 金融时报援引美国财政部长努钦称，预计今年仍将进行税务改革，但 之前说的8月时限“不现实”后，美债价格延续跌势。 隔夜市场，美债收益率跌至五个月低位，因朝鲜地缘政治紧张局势升 温打压了风险胃纳。 Lederer称，较长期美债周一跑输，因美国财政部上周五征求交易员 对推出超长期公债的看法。 五年期和30年期之间的美债收益率曲线 变陡，收益率 差从上周四的112点升至115点。 上周五发布的美国零售销售和消费者物价数据疲弱，也给经济强劲到 足以令美联储今年再升息两次的预期泼了冷水。 -----------------------1910 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-03/32 1.201 五年期公债 100-15/32 (-03/32) 1.777 10年期公债 99-32/32 (-07/32) 2.252 30年期公债 101-24/32 (-19/32) 2.912(完) (编译 刘静；审校 李军)