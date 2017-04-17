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亚洲 | 2017年 4月 18日 星期二 03:44 BJT

美国债市：公债收益率上扬，因股市上涨减少债市需求

    * 股市上扬减少债市需求
    * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助
    * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位

    路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市
上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银
行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主
席。
    
    美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩
。
    
    “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策
略师Justin Lederer称。
    
    华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部
官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。
    
    “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低
的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma
称。
    
    指标10年期美债           价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%，
隔夜市场曾跌至11月17日以来最低的2.198%。
    
    金融时报援引美国财政部长努钦称，预计今年仍将进行税务改革，但
之前说的8月时限“不现实”后，美债价格延续跌势。
    
    隔夜市场，美债收益率跌至五个月低位，因朝鲜地缘政治紧张局势升
温打压了风险胃纳。
    
    Lederer称，较长期美债周一跑输，因美国财政部上周五征求交易员
对推出超长期公债的看法。
    
    五年期和30年期之间的美债收益率曲线              变陡，收益率
差从上周四的112点升至115点。
    
    上周五发布的美国零售销售和消费者物价数据疲弱，也给经济强劲到
足以令美联储今年再升息两次的预期泼了冷水。
    
    -----------------------1910 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                100-03/32               1.201
    五年期公债                100-15/32  (-03/32)     1.777
    10年期公债                99-32/32   (-07/32)     2.252
    30年期公债                101-24/32  (-19/32)     2.912(完) (编译 刘静；审校 李军)
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