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亚洲 | 2017年 4月 21日 星期五 03:37 BJT

美国债市：公债收益率上升，因股市在法国大选前上涨

    * 10年期美债收益率在2.19%遇到阻力
    * 市场聚焦法国大选和朝鲜紧张局势
    * 股市上涨减少对公债的需求
    * 160亿美元五年期TIPS标售获强劲需求

    路透纽约4月20日 - 美债收益率周四上涨，因投资者等待本周末的法
国大选结果，风险胃纳改善提振股市，稍早收益率下跌，并跌破一个关键
技术阻力位。
    
    本周没有重磅经济数据发布，投资者聚焦将于周日举行的法国大选第
一轮投票，美国与朝鲜的紧张关系，以及特朗普政府何时可能开始税收和
财政改革的新线索。
    
    指标10年期美债收益率在约2.19%的技术阻力位下挣扎，在隔夜交易
中曾测试该水平，收益率在一个月的时间里下跌了40多个基点。
    
    10年期美债           价格下跌12/32，收益率报2.25%，周二该收
益率一度跌至2.165%，为11月10日以来的最低水平，从3月14日触及的2.6
3%急挫。
    
    公债价格续跌，因美股上涨减少了对避险公债的需求。
    
    最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦
储备理事会(FED/美联储)今年再升息两次的预期减弱。
    
    市场认为特朗普政府近期不太可能通过财政和税收改革举措，而这些
措施被认为可以提振经济。
    
    美国财长努钦周四称，不管医保改革进行与否，政府将很快推出税改
计划，预计将于今年得到国会批准。
    
    达拉斯联储总裁柯普朗周四称，今年再升息两次仍是可能的，但美联
储可以对美国经济发展态势采取灵活的观望态度。
    
    财政部标售了160亿美元五年期通胀保值债券，获强劲需求，一级交
易商购买规模为纪录最小。
    
    美国政府下周将标售880亿美元的两年期、五年期和七年期美债。
    
    -----------------------1844 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                100-03/32  (-02/32)     1.201
    五年期公债                100-15/32  (-07/32)     1.774
    10年期公债                100-02/32  (-12/32)     2.245
    30年期公债                102-04/32  (-21/32)     2.893(完) (编译 刘静；审校 母红)
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