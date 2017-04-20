美国债市：公债收益率上升，因股市在法国大选前上涨

* 10年期美债收益率在2.19%遇到阻力 * 市场聚焦法国大选和朝鲜紧张局势 * 股市上涨减少对公债的需求 * 160亿美元五年期TIPS标售获强劲需求 路透纽约4月20日 - 美债收益率周四上涨，因投资者等待本周末的法 国大选结果，风险胃纳改善提振股市，稍早收益率下跌，并跌破一个关键 技术阻力位。 本周没有重磅经济数据发布，投资者聚焦将于周日举行的法国大选第 一轮投票，美国与朝鲜的紧张关系，以及特朗普政府何时可能开始税收和 财政改革的新线索。 指标10年期美债收益率在约2.19%的技术阻力位下挣扎，在隔夜交易 中曾测试该水平，收益率在一个月的时间里下跌了40多个基点。 10年期美债 价格下跌12/32，收益率报2.25%，周二该收 益率一度跌至2.165%，为11月10日以来的最低水平，从3月14日触及的2.6 3%急挫。 公债价格续跌，因美股上涨减少了对避险公债的需求。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再升息两次的预期减弱。 市场认为特朗普政府近期不太可能通过财政和税收改革举措，而这些 措施被认为可以提振经济。 美国财长努钦周四称，不管医保改革进行与否，政府将很快推出税改 计划，预计将于今年得到国会批准。 达拉斯联储总裁柯普朗周四称，今年再升息两次仍是可能的，但美联 储可以对美国经济发展态势采取灵活的观望态度。 财政部标售了160亿美元五年期通胀保值债券，获强劲需求，一级交 易商购买规模为纪录最小。 美国政府下周将标售880亿美元的两年期、五年期和七年期美债。 -----------------------1844 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-03/32 (-02/32) 1.201 五年期公债 100-15/32 (-07/32) 1.774 10年期公债 100-02/32 (-12/32) 2.245 30年期公债 102-04/32 (-21/32) 2.893(完) (编译 刘静；审校 母红)