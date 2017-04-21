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债券 | 2017年 4月 22日 星期六 03:56 BJT

美国债市：公债价格上涨，投资者等待法国大选第一轮投票结果

    * 市场聚焦法国大选和美国政府支出
    * 特朗普称下周将公布减税计划
    * 下周财政部将标售880亿美元公债

    路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且
美国没有重大经济数据为市场指引方向。
    
    周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投
资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。
    
    民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反
欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。
    
    “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market
s利率策略师Aaron Kohli称。
    
    10年期美债           价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一
度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。
    
    指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。
    
    最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦
储备理事会(FED/美联储)今年再升息两次的预期减弱。
    
    美联储副主席费舍尔周五称，尽管近期的一些经济数据疲弱，今年再
升息两次仍是合适的。
    
    市场也对特朗普政府的财政或税收改革计划近期获得通过失去信心。
    
    公债价格缩小涨幅，此前特朗普告诉美联社，他将于下周发布税改计
划，其中包括给个人和企业“大规模减税”。
    
    国会下周将需要通过短期支出议案，否则政府将关门，这可能进一步
减弱近期升息的预期。
    
    “政府有可能会关门，如果成真，美联储需要的数据将会大大减少，
”Kohli称，“如果政府关门，6月升息的可能性就不复存在。”
    
    根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示，美联储在6
月升息的可能性为49%，低于4月6日的71%。
    
    美国财政部下周将标售880亿美元两年期、五年期和七年期公债。
    
     -----------------------1838 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                100-04/32  (+01/32)     1.180
    五年期公债                100-18/32  (+03/32)     1.754
    10年期公债                100-06/32  (+04/32)     2.229
    30年期公债                102-09/32  (+03/32)     2.886(完) (编译 刘静；审校 母红)
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