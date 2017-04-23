重温稿-美国债市：公债价格上涨，投资者等待法国大选第一轮投票结果

(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再升息两次的预期减弱。 美联储副主席费舍尔周五称，尽管近期的一些经济数据疲弱，今年再 升息两次仍是合适的。 市场也对特朗普政府的财政或税收改革计划近期获得通过失去信心。 公债价格缩小涨幅，此前特朗普告诉美联社，他将于下周发布税改计 划，其中包括给个人和企业“大规模减税”。 国会下周将需要通过短期支出议案，否则政府将关门，这可能进一步 减弱近期升息的预期。 “政府有可能会关门，如果成真，美联储需要的数据将会大大减少， ”Kohli称，“如果政府关门，6月升息的可能性就不复存在。” 根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示，美联储在6 月升息的可能性为49%，低于4月6日的71%。 美国财政部下周将标售880亿美元两年期、五年期和七年期公债。 -----------------------1838 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-04/32 (+01/32) 1.180 五年期公债 100-18/32 (+03/32) 1.754 10年期公债 100-06/32 (+04/32) 2.229 30年期公债 102-09/32 (+03/32) 2.886(完) (编译 刘静；审校 母红)