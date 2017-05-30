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债券 | 2017年 5月 31日 星期三 03:33 BJT

美国债市：公债收益率下滑，因月底买盘和美国通胀数据令联储升息疑虑加重

    * 平衡投资组合权重的月底买盘压低公债收益率
    * 4月核心PCE物价指数同比升1.5%
    * 美国数据令市场对美联储在今年6月后升息的疑虑加重

    路透纽约5月30日 - 美国公债收益率周二多数跌至逾一周最低水准，
因月底买盘，且美国公布的通胀数据令投资人对今年美国联邦储备理事会
(FED/美联储)是否还会再加息超过一次的疑虑加重。
    
    分析师表示，今日公债收益率下滑的主要原因是为月底再平衡投资组
合而买入美国公债。另外，4月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比升幅
由3月的1.6%降至1.5%，巩固了美联储可能在6月后不会再加息的观点，也
令收益率下跌。
    
    尽管核心PCE物价指数在3月下跌了0.1%后，4月回升0.2%，但同比增
幅回落令投资人担心近期美国通胀放缓。不计入食品和能源的核心PCE物
价指数是美联储看重的通胀指标，美联储的通胀目标为2%。
    
    三年期至30年期公债收益率均触及12日最低水准，指标10年期公债收
益率           触及2.211%，30年期公债收益率           触及2.881%
，被认为对美联储升息更为敏感的三年期公债收益率          触及1.43
2%。
    
    尽管美国通胀数据进一步压制了投资人对美联储今年6月后加息的预
期，但并未动摇下月加息的预期。根据CME Group的FedWatch工具，周二
利率期货走势暗示交易商预计下月加息的机率近89%，上周五为约88%。
    
    美联储理事布雷纳德周二表示，她最为担心的是近几个月通胀在向2%
目标推进上缺乏进展。
    
    指标10年期公债尾盘升11/32，收益率报2.212%，周五尾盘报2.250%
。
    
    -----------------------1917 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
  
    两年期公债                99-238/256   1.2857    -0.016
    三年期公债                100-48/256   1.4349    -0.024    
    五年期公债                99-246/256   1.7582    -0.033
    七年期公债                99-212/256   2.0265    -0.039
    10年期公债                101-116/256  2.2115    -0.039
    30年期公债                102-92/256   2.8818    -0.034(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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