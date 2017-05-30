美国债市：公债收益率下滑，因月底买盘和美国通胀数据令联储升息疑虑加重

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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* 平衡投资组合权重的月底买盘压低公债收益率 * 4月核心PCE物价指数同比升1.5% * 美国数据令市场对美联储在今年6月后升息的疑虑加重 路透纽约5月30日 - 美国公债收益率周二多数跌至逾一周最低水准， 因月底买盘，且美国公布的通胀数据令投资人对今年美国联邦储备理事会 (FED/美联储)是否还会再加息超过一次的疑虑加重。 分析师表示，今日公债收益率下滑的主要原因是为月底再平衡投资组 合而买入美国公债。另外，4月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比升幅 由3月的1.6%降至1.5%，巩固了美联储可能在6月后不会再加息的观点，也 令收益率下跌。 尽管核心PCE物价指数在3月下跌了0.1%后，4月回升0.2%，但同比增 幅回落令投资人担心近期美国通胀放缓。不计入食品和能源的核心PCE物 价指数是美联储看重的通胀指标，美联储的通胀目标为2%。 三年期至30年期公债收益率均触及12日最低水准，指标10年期公债收 益率 触及2.211%，30年期公债收益率 触及2.881% ，被认为对美联储升息更为敏感的三年期公债收益率 触及1.43 2%。 尽管美国通胀数据进一步压制了投资人对美联储今年6月后加息的预 期，但并未动摇下月加息的预期。根据CME Group的FedWatch工具，周二 利率期货走势暗示交易商预计下月加息的机率近89%，上周五为约88%。 美联储理事布雷纳德周二表示，她最为担心的是近几个月通胀在向2% 目标推进上缺乏进展。 指标10年期公债尾盘升11/32，收益率报2.212%，周五尾盘报2.250% 。 -----------------------1917 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-238/256 1.2857 -0.016 三年期公债 100-48/256 1.4349 -0.024 五年期公债 99-246/256 1.7582 -0.033 七年期公债 99-212/256 2.0265 -0.039 10年期公债 101-116/256 2.2115 -0.039 30年期公债 102-92/256 2.8818 -0.034(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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