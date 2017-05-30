美国债市：公债收益率下滑，因月底买盘和美国通胀数据令联储升息疑虑加重

* 平衡投资组合权重的月底买盘压低公债收益率 * 4月核心PCE物价指数同比升1.5% * 美国数据令市场对美联储在今年6月后升息的疑虑加重 路透纽约5月30日 - 美国公债收益率周二多数跌至逾一周最低水准， 因月底买盘，且美国公布的通胀数据令投资人对今年美国联邦储备理事会 (FED/美联储)是否还会再加息超过一次的疑虑加重。 分析师表示，今日公债收益率下滑的主要原因是为月底再平衡投资组 合而买入美国公债。另外，4月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比升幅 由3月的1.6%降至1.5%，巩固了美联储可能在6月后不会再加息的观点，也 令收益率下跌。 尽管核心PCE物价指数在3月下跌了0.1%后，4月回升0.2%，但同比增 幅回落令投资人担心近期美国通胀放缓。不计入食品和能源的核心PCE物 价指数是美联储看重的通胀指标，美联储的通胀目标为2%。 三年期至30年期公债收益率均触及12日最低水准，指标10年期公债收 益率 触及2.211%，30年期公债收益率 触及2.881% ，被认为对美联储升息更为敏感的三年期公债收益率 触及1.43 2%。 尽管美国通胀数据进一步压制了投资人对美联储今年6月后加息的预 期，但并未动摇下月加息的预期。根据CME Group的FedWatch工具，周二 利率期货走势暗示交易商预计下月加息的机率近89%，上周五为约88%。 美联储理事布雷纳德周二表示，她最为担心的是近几个月通胀在向2% 目标推进上缺乏进展。 指标10年期公债尾盘升11/32，收益率报2.212%，周五尾盘报2.250% 。 -----------------------1917 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-238/256 1.2857 -0.016 三年期公债 100-48/256 1.4349 -0.024 五年期公债 99-246/256 1.7582 -0.033 七年期公债 99-212/256 2.0265 -0.039 10年期公债 101-116/256 2.2115 -0.039 30年期公债 102-92/256 2.8818 -0.034(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)