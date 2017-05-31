美国债市：公债收益率下滑，因月底买盘和美国楼市数据疲弱

* 30年期公债收益率触及逾五周低点2.856% * 10年期公债收益率5月势将跌约8个基点 * 美国4月成屋待完成销售指数下挫1.3% 路透纽约5月31日 - 美国长期公债收益率周三触及逾五周低点，指标 公债收益率跌至近两周最低，因月底买盘和美国楼市数据令市场质疑美国 联邦储备理事会(FED/美联储)在6月后，今年是否还能再度加息。 美国30年期公债收益率跌至4月20日来最低的2.856%，指标10年期公 债收益率触及13日低点2.196%，此前全美不动产协会(NAR)公布，4月成屋 待完成销售指数下挫1.3%。 该数据远逊于分析师预估的上升0.5%，再加上月底投资组合权重平衡 带来的对美国公债的买盘，一道压低了公债收益率。 “显而易见，动能是在美国公债这一边，”DRW Trading市场策略师L ou Brien称。 三年期至七年期公债收益率也触及13日低点，三年期公债收益率US3 YT=RR低见1.427%，两年期公债 收益率触及八日最低的1.278% ，短期公债收益率被认为是更易受美联储升息影响。 市场普遍预计美联储将在6月13-14日货币政策会议上加息，但美国楼 市数据引发投资人疑虑，美联储在之后的今年余下时间内是否还能再次加 息。美联储上次升息是在3月，当时还计划今年再加息两次。 包括通胀在内的美国疲弱经济数据，以及对美国总统特朗普减税和增 加基建投资计划推迟的担忧令10年期美债收益率在5月势将下滑8个基点， 30年期公债收益率势将跌约9个基点，录得连续第二个月下跌。 “由于经济并未大举开动，通胀数据也确实是令人失望，市场并没有 消化美联储在6月后会大幅收紧政策。”Evercore ISI债市策略师Stan Sh ipley表示，“楼市数据也起到作用”，他指的是成屋待完成销售指数。 美国三年期公债收益率5月将跌约2个基点，而两年期公债收益率势将 升约1个基点，创连续第八个月上涨。 指标10年期公债尾盘升3/32，收益率报2.205%。 -----------------------1925 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-240/256 1.2818 -0.004 三年期公债 100-50/256 1.4322 -0.003 五年期公债 99-254/256 1.7516 -0.008 七年期公债 99-220/256 2.0216 -0.007 10年期公债 101-128/256 2.2063 -0.009 30年期公债 102-164/256 2.868 -0.016(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)