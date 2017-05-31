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债券 | 2017年 6月 1日 星期四 05:00 BJT

美国债市：公债收益率下滑，因月底买盘和美国楼市数据疲弱

    * 30年期公债收益率触及逾五周低点2.856%
    * 10年期公债收益率5月势将跌约8个基点
    * 美国4月成屋待完成销售指数下挫1.3%

    路透纽约5月31日 - 美国长期公债收益率周三触及逾五周低点，指标
公债收益率跌至近两周最低，因月底买盘和美国楼市数据令市场质疑美国
联邦储备理事会(FED/美联储)在6月后，今年是否还能再度加息。
    
    美国30年期公债收益率跌至4月20日来最低的2.856%，指标10年期公
债收益率触及13日低点2.196%，此前全美不动产协会(NAR)公布，4月成屋
待完成销售指数下挫1.3%。
    
    该数据远逊于分析师预估的上升0.5%，再加上月底投资组合权重平衡
带来的对美国公债的买盘，一道压低了公债收益率。
    
    “显而易见，动能是在美国公债这一边，”DRW Trading市场策略师L
ou Brien称。
    
    三年期至七年期公债收益率也触及13日低点，三年期公债收益率US3
YT=RR低见1.427%，两年期公债          收益率触及八日最低的1.278%
，短期公债收益率被认为是更易受美联储升息影响。
    
    市场普遍预计美联储将在6月13-14日货币政策会议上加息，但美国楼
市数据引发投资人疑虑，美联储在之后的今年余下时间内是否还能再次加
息。美联储上次升息是在3月，当时还计划今年再加息两次。
    
    包括通胀在内的美国疲弱经济数据，以及对美国总统特朗普减税和增
加基建投资计划推迟的担忧令10年期美债收益率在5月势将下滑8个基点，
30年期公债收益率势将跌约9个基点，录得连续第二个月下跌。
    
    “由于经济并未大举开动，通胀数据也确实是令人失望，市场并没有
消化美联储在6月后会大幅收紧政策。”Evercore ISI债市策略师Stan Sh
ipley表示，“楼市数据也起到作用”，他指的是成屋待完成销售指数。
    
    美国三年期公债收益率5月将跌约2个基点，而两年期公债收益率势将
升约1个基点，创连续第八个月上涨。
    
    指标10年期公债尾盘升3/32，收益率报2.205%。
    
    -----------------------1925 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                99-240/256   1.2818    -0.004
    三年期公债                100-50/256   1.4322    -0.003
    五年期公债                99-254/256   1.7516    -0.008
    七年期公债                99-220/256   2.0216    -0.007
    10年期公债                101-128/256  2.2063    -0.009
    30年期公债                102-164/256  2.868     -0.016(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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