美国债市：美国公布强劲民间就业报告后，公债收益率先升后回

* 美国5月民间就业岗位增长25.3万 * 两年期、三年期公债收益率触及至少一周高位 * 关注周五美国公布非农就业报告 * 在特朗普决定退出巴黎气候协定后，公债收益率缩小涨幅 路透纽约6月1日 - 美国短期公债收益率周四一度触及至少一周高位 ，此前美国公布了强劲的民间就业数据，对今年美国联邦储备理事会(FED /美联储)会进一步加息的预期稍有提振，但周五美国公布就业报告前的谨 慎情绪限制了走势。 民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示， 美国5月民营 雇主新增25.3万个就业岗位，高于分析师们预期的18.5万。 分析师表示，该数据巩固了美联储将在6月13-14日货币政策会议加息 的预期，并可能也稍稍提振了仍有可能在9月加息的观点。这扶助推高被 认为是对美联储行动更为敏感的短期公债收益率。 周五美国将公布更为全面的官方非农就业报告，路透访查的分析师预 计，5月非农就业岗位增长18.5万。 ADP数据将两年期至30年期公债收益率推至日高，三年期公债收益率 US3YT=RR触及一周高位1.465%，两年期公债收益率 升至八日 最高的1.314%。 “即便ADP数据减少，比如说6万，那么非农就业岗位增幅也有18万多 ，这肯定也是符合美联储6月加息要求的，”MUFG Securities利率策略部 门董事John Herrmann称。“我们认为这符合经济持续改善，并可能在9月 加息的状况。” 不过市场走势短暂，收益率很快回稳，尾盘仅小涨，因在周五美国公 布5月非农就业报告前，以及受美国政治不确定性影响，市场弥漫谨慎气 氛。 “仍有大量可能让市场担忧的因素，”Action Economics固定收益部 门董事总经理Kim Rupert表示。 公债收益率午后缩减涨幅，并回落至日低附近，此前路透获悉的白宫 文件显示，美国总统特朗普将宣布退出巴黎气候协定，特朗普很快就作了 正式宣布。 指标10年期公债 尾盘跌5/32，收益率报2.217%，周三尾 盘报2.198%。 -----------------------1943 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-232/256 1.2977 0.020 三年期公债 100-40/256 1.4456 0.017 五年期公债 99-238/256 1.7648 0.017 七年期公债 99-212/256 2.0265 0.014 10年期公债 101-104/256 2.2167 0.019 30年期公债 102-156/256 2.8695 0.012(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)