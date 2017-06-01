版本:
中国
债券 | 2017年 6月 2日 星期五 04:24 BJT

美国债市：美国公布强劲民间就业报告后，公债收益率先升后回

    * 美国5月民间就业岗位增长25.3万
    * 两年期、三年期公债收益率触及至少一周高位
    * 关注周五美国公布非农就业报告
    * 在特朗普决定退出巴黎气候协定后，公债收益率缩小涨幅

    路透纽约6月1日 - 美国短期公债收益率周四一度触及至少一周高位
，此前美国公布了强劲的民间就业数据，对今年美国联邦储备理事会(FED
/美联储)会进一步加息的预期稍有提振，但周五美国公布就业报告前的谨
慎情绪限制了走势。
    
    民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示， 美国5月民营
雇主新增25.3万个就业岗位，高于分析师们预期的18.5万。
    
    分析师表示，该数据巩固了美联储将在6月13-14日货币政策会议加息
的预期，并可能也稍稍提振了仍有可能在9月加息的观点。这扶助推高被
认为是对美联储行动更为敏感的短期公债收益率。
    
    周五美国将公布更为全面的官方非农就业报告，路透访查的分析师预
计，5月非农就业岗位增长18.5万。
    
    ADP数据将两年期至30年期公债收益率推至日高，三年期公债收益率
US3YT=RR触及一周高位1.465%，两年期公债收益率          升至八日
最高的1.314%。
    
    “即便ADP数据减少，比如说6万，那么非农就业岗位增幅也有18万多
，这肯定也是符合美联储6月加息要求的，”MUFG Securities利率策略部
门董事John Herrmann称。“我们认为这符合经济持续改善，并可能在9月
加息的状况。”
    
    不过市场走势短暂，收益率很快回稳，尾盘仅小涨，因在周五美国公
布5月非农就业报告前，以及受美国政治不确定性影响，市场弥漫谨慎气
氛。
    
    “仍有大量可能让市场担忧的因素，”Action Economics固定收益部
门董事总经理Kim Rupert表示。
    
    公债收益率午后缩减涨幅，并回落至日低附近，此前路透获悉的白宫
文件显示，美国总统特朗普将宣布退出巴黎气候协定，特朗普很快就作了
正式宣布。
    
    指标10年期公债           尾盘跌5/32，收益率报2.217%，周三尾
盘报2.198%。
    
    -----------------------1943 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                99-232/256   1.2977    0.020
    三年期公债                100-40/256   1.4456    0.017
    五年期公债                99-238/256   1.7648    0.017
    七年期公债                99-212/256   2.0265    0.014
    10年期公债                101-104/256  2.2167    0.019
    30年期公债                102-156/256  2.8695    0.012(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐