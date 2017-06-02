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债券 | 2017年 6月 3日 星期六 03:51 BJT

美国债市：公债收益率下滑，美国公布疲弱就业数据预示联储6月后将保持谨慎

    * 美国5月非农就业岗位增加13.8万
    * 30年期、10年期和七年期公债收益率触及11月来最低
    * 美联储9月加息的可能性降低

    路透纽约6月2日 - 美国指标和长期公债收益率周五跌至近七个月低
点，短债收益率触及逾两周最低，此前美国公布弱于预期的美国就业数据
，预示美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月后将转趋谨慎。
    
    美国劳工部公布，5月非农就业岗位增加13.8万，政府和零售部门岗
位减少，路透访查分析师原本预计非农就业岗位增加18.5万。
    
    但5月失业率下降0.1个百分点，至2001年5月来最低的4.3%，分析师
原本预计会保持在4.4%。
    
    分析师称，数据没有影响美联储在6月13-14日会议结束时加息的可能
性，但却令9月升息的机率降低。指标10年期美债收益率触及2.144%，30
年期美债收益率触及2.799%，均为11月10日来最低。
    
    “这份就业报告相当惨淡，”BMO Capital Markets美国利率策略部
门主管Ian Lyngen称，“这会令9月升息困难多了。”
    
    美国七年期公债收益率低见1.954%，为约六个半月最低。三年期公债
和两年期公债收益率也分别跌至逾两周低点1.402%和1.266%。
    
    但根据CME Group的FedWatch工具，尽管美国就业报告疲弱，周五午
后利率期货走势暗示交易商预计美联储本月加息的可能性为91%。
    
    不过，分析师称，就业数据令9月加息以及美联储在9月开始缩表的预
期降温。
    
    “报告不算灾难性，但确实疲弱，”道明证券全球利率策略部门主管
Priya Misra称，“这的确降低了尽快缩减资产负债表的一些紧迫性。”
    
    指标10年期公债           尾盘升16/32，收益率报2.161%，周四尾
盘报2.217%。三年期公债          升1/32，收益率由1.446%跌至1.427%
。
    
    美国三年期至30年期公债收益率本周降幅势将创七周最大，而两年期
公债收益率势将创三周最大周线降幅。指标10年期公债收益率本周降幅将
达9个基点。
    
    -----------------------1907 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%      变动     
  
    两年期公债                99-236/256   1.2899     -0.008
    三年期公债                100-56/256   1.4237     -0.022
    五年期公债                100-36/256   1.7204     -0.045
    七年期公债                100-44/256   1.9735     -0.053
    10年期公债                101-236/256  2.1591     -0.058
    30年期公债                103-204/256  2.8115     -0.058(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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