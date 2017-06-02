美国债市：公债收益率下滑，美国公布疲弱就业数据预示联储6月后将保持谨慎

* 美国5月非农就业岗位增加13.8万 * 30年期、10年期和七年期公债收益率触及11月来最低 * 美联储9月加息的可能性降低 路透纽约6月2日 - 美国指标和长期公债收益率周五跌至近七个月低 点，短债收益率触及逾两周最低，此前美国公布弱于预期的美国就业数据 ，预示美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月后将转趋谨慎。 美国劳工部公布，5月非农就业岗位增加13.8万，政府和零售部门岗 位减少，路透访查分析师原本预计非农就业岗位增加18.5万。 但5月失业率下降0.1个百分点，至2001年5月来最低的4.3%，分析师 原本预计会保持在4.4%。 分析师称，数据没有影响美联储在6月13-14日会议结束时加息的可能 性，但却令9月升息的机率降低。指标10年期美债收益率触及2.144%，30 年期美债收益率触及2.799%，均为11月10日来最低。 “这份就业报告相当惨淡，”BMO Capital Markets美国利率策略部 门主管Ian Lyngen称，“这会令9月升息困难多了。” 美国七年期公债收益率低见1.954%，为约六个半月最低。三年期公债 和两年期公债收益率也分别跌至逾两周低点1.402%和1.266%。 但根据CME Group的FedWatch工具，尽管美国就业报告疲弱，周五午 后利率期货走势暗示交易商预计美联储本月加息的可能性为91%。 不过，分析师称，就业数据令9月加息以及美联储在9月开始缩表的预 期降温。 “报告不算灾难性，但确实疲弱，”道明证券全球利率策略部门主管 Priya Misra称，“这的确降低了尽快缩减资产负债表的一些紧迫性。” 指标10年期公债 尾盘升16/32，收益率报2.161%，周四尾 盘报2.217%。三年期公债 升1/32，收益率由1.446%跌至1.427% 。 美国三年期至30年期公债收益率本周降幅势将创七周最大，而两年期 公债收益率势将创三周最大周线降幅。指标10年期公债收益率本周降幅将 达9个基点。 -----------------------1907 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-236/256 1.2899 -0.008 三年期公债 100-56/256 1.4237 -0.022 五年期公债 100-36/256 1.7204 -0.045 七年期公债 100-44/256 1.9735 -0.053 10年期公债 101-236/256 2.1591 -0.058 30年期公债 103-204/256 2.8115 -0.058(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)