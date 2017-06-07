美国债市：公债价格下滑，此前美国前FBI局长科米发布书面证词

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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* 前美国FBI局长科米称特朗普总统要求他放弃调查前国家安全顾问弗林
* 科米证词发布后，美国10年期公债收益率触及日高
* 聚焦英国大选和欧洲央行货币政策会议
路透纽约6月7日 - 美国公债价格周三下滑，此前前美国联邦调查局(FBI)局长科米就FBI调查俄罗斯涉嫌干预去年美国总统大选发布书面证词，投资人认为证词没有他们原先预想的那么严重。
科米证词准备稿发布在美国参议院情报委员会网站后，指标10年期公债收益率触及日高。科米周四将在参议院情报委员会发表上述讲话。
科米周三指责特朗普试图令他将FBI对俄罗斯涉嫌干预去年美国大选的调查大事化小。
特朗普要求科米放弃调查前国家安全顾问弗林，这是FBI调查俄罗斯干预大选调查的一部分。
特朗普在5月9日将科米解职，令外界哗然，事态更受关注。
尽管依市场观点，科米的声明没有披露新的杀伤性细节，但分析师预计周四的问答环节会有爆点。
“市场消化的科米证词相关消息要比我们看到的严重的多。”道明证券利率策略师Bruno Braizinha表示。
“不过，一个风险消除了，目前市场关注欧洲央行会议和英国大选。”他还表示。
市场普遍预计欧洲央行将在周四会议上维持政策不变，包括2.3万亿欧元的购债计划，并承诺维持低利率。不过上周消息人士对路透表示，欧洲央行将在声明中弃用“下滑风险”措辞，从而承认经济前景改善。
市场也在关注英国大选，他们可以根据大选结果判断英国会平稳退欧还是硬退欧。分析师表示，英国首相特蕾莎梅所属保守党若大获全胜，则能确保英国平稳脱欧。
民调显示，在过去三周保守党相对对手工党的领先优势缩窄，部分民调甚至显示保守党可能在议会中无法获得足够多数席位。
纽约尾盘，10年期公债价格跌8/32，收益率报2.176%，高于周二尾盘的2.147%。
美国30年期公债价格下滑16/32，收益率报2.835%，周二报2.81%。
美国两年期公债收益率报1.314%，周二尾盘报1.298%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-224/256 1.3142 0.016
三年期公债 100-36/256 1.4508 0.025
五年期公债 100-12/256 1.7401 0.028
七年期公债 100-20/256 1.9879 0.029
10年期公债 101-196/256 2.1763 0.029
30年期公债 103-68/256 2.8373 0.027(完) (编译 李军; 审校 母红)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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