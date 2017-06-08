美国债市：美国前FBI局长科米国会作证后美国公债收益率攀升

* 欧洲央行上调经济成长预估，下调通胀预估 * 美国前FBI局长科米国会作证，市场无甚反应 路透纽约6月8日 - 美国公债收益率周四上涨，因投资人未对美国前F BI局长科米国会作证作出反应，转而关注美国联邦储备理事会(FED/美联 储)普遍预计将在下周加息。 5月9日被美国总统特朗普撤职的科米周四在参议院情报委员会作证时 称，特朗普试图让他放弃调查前国家安全顾问弗林，令其受到干扰，但科 米也未就他是否认为总统想要妨碍司法表态。 参议院正在调查，是否特朗普的竞选团队同俄罗斯共谋干预去年总统 大选。 Jefferies货币市场分析师Tom Simons表示，我认为市场对这一情势 的判断没有那么大惊小怪，因没有任何确凿的证据证明高阶官员进行非法 活动，所以对人们对特朗普经济计划的看法并没有太大冲击。 Seaport Global Holdings董事总经理 Tom di Galoma指出，对市场 而言，更重要的推动因素是下周预计会加息。 利率期货走势显示，市场预计美联储铁定会在6月14日政策会议上加 息。 欧洲央行周四决定维持利率不变，因欧元区经济反弹，加上央行总裁 德拉吉的讲话，一度带动美债收益率跟随德债收益率下跌。 欧洲央行还表示，通胀迟滞意味着该行将继续向欧元区经济挹注刺激 措施。 德拉吉在记者会上表示，在此次会议上没有讨论缩减资产购买计划， 欧洲央行将在较长时间内继续在市场上购买资产。 欧洲央行预计今明两年通胀分别为1.5%和1.3%，3月预估分别为1.7% 和1.6%，这远低于央行略低于2%的目标。 尾盘，美国10年期公债 价格跌4/32，收益率报2.193%， 高于周三尾盘的2.180%。 美国30年期公债价格 下滑10/32，收益率报2.852%，周三 报2.837%。 -----------------------1941 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-220/256 1.3223 0.008 三年期公债 100-28/256 1.4616 0.011 五年期公债 99-254/256 1.7516 0.009 七年期公债 100-4/256 1.9976 0.009 10年期公债 101-160/256 2.192 0.012 30年期公债 102-252/256 2.851 0.014(完) (编译 李军; 审校 母红)