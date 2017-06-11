重温稿-美国债市：公债收益率攀升，静待下周新债供应和联储会议

* 美国财政部下周将标售三年、10年和30年期公债 * 美国利率市场对英国大选结果和前FBI局长作证反应冷淡 * 市场普遍预计美联储会在下周会议上升息 路透纽约6月9日 - 美国长期公债收益率周五升至一周高位，因在下周新债标售和美国 联邦储备理事会(FED/美联储)会议前投资者整固头寸。市场普遍预计联储将在会上升息。 美国短期公债收益率也攀升，两年期公债收益率触及四周峰值。 投资者基本未受周四英国大选及美国前联邦调查局局长(FBI)科米在参议院的证词影响 。英国首相特雷莎梅领导的保守党在大选中失去了议会多数席位的优势。 美国联邦调查局(FBI)前任局长科米指责总统特朗普解雇他，是试图破坏对其竞选团队 涉俄一事的调查。 Voya Investment Management的宏观资产组合经理Guy Pecho说，市场基本已不再对华 盛顿的混乱局面作出反应。 “最初看到特朗普可能遭弹劾的故事时，市场反应强烈，我认为，那是美国政府风波对 市场影响最大的时期。自那以后，市场偃旗息鼓，处于一种类似于后特朗普的时期，坦然接 受各种与政府有关的事态变化。” 英国大选结束后，美国公债价格一度急升，10年期公债收益率低见2.16%，但稍后反弹 ，市场整体呈现盘整态势。 英国保守党在大选中失去了议会多数席位的优势。英国将在几天后开始退欧磋商。 “我们对今日事件的解读主要是，技术因素是导致公债价格回落的主要原因，”BMO Ca pital Markets驻纽约的美国利率策略师Ian Lyngen说。 他表示，公债抛售表明，市场在为下周的新债供应作准备。 美国财政部下周将标售共计560亿美元三年、10年和30年期公债公害。标售前，交易商 通常会卖出公债，为新债留出空间，从而导致收益率攀升。 投资者还预计，美联储将在下周三结束的为期两天的政策会议上再度升息。 美国10年期公债价格 尾盘跌3/32，收益率报2.204%，周四尾盘为2.194%。 稍早触及一周高位2.228%。 美国30年期公债价格 跌2/32，收益率报2.857%，高于周四尾盘的2.855%， 盘中一度触及一周高位2.883%。 短债方面，美国两年期公债收益率 尾盘报1.338%，高于周四尾盘的1.322%， 盘中升至四周高位1.351%。 -----------------------1849 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-214/256 1.3347 0.013 五年期公债 99-240/256 1.7631 0.008 10年期公债 101-144/256 2.1988 0.005 30年期公债 102-236/256 2.8541 -0.001(完) (编译 母红; 审校 李军)