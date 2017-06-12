美国债市：公债标售后收益率上涨，市场静待美联储会议

* 三年期公债标售需求强劲，抵消10年期公债标售需求平平的影响 * 标售前，三年期、两年期公债收益率触及数周高位 * 预计美联储周三加息，未来暗示不明朗 路透纽约6月12日 - 美国公债收益率周一上涨，此前10年期公债标售 需求平平，抵消三年期公债需求强劲的影响，而对美国联邦储备理事会(F ED/美联储)周三政策前景的不确定性限制了收益率升势。 在美国财政部标售240亿美元三年期公债后，公债收益率下滑。根据 财政部数据，此次标售认购倍数为约一年半最高。 三年期公债标售后，三年期公债收益率触及日低1.478%，10年期公债 收益率跌至2.187%的日低。标售前，两年期公债 收益率触及一 个月高位1.359%，三年期公债收益率触及5月24日来最高的1.500%。 不过在财政部发售200亿美元10年期公债后，收益率恢复升势。10年 期公债标售得标利率为2.195%，高于预期，标售需求平平。 “在目前价格水准购买10年期公债，投资人可能有一些犹豫，”Will iams Capital Group固定收益销售和交易部门主管David Coard谈及标售 需求平平时表示。 财政部周二将标售120亿美元30年期长债。 交易商静待周二美联储开始的为期两天货币政策会议，谨慎情绪限制 了公债收益率进一步走强。尽管市场普遍预计美联储将加息，但联储对未 来升息的预估和可能缩减资产负债表的暗示仍不明朗，投资人将密切关注 。 “周三的会议很可能是高风险事件，”加拿大丰业银行美国公债交易 部门主管Charles Comiskey表示。 分析师表示，美联储可能采取鹰派立场，暗示在今年稍晚缩表，并将 在12月再度加息。不过部分由于近期通胀软化的迹象，预计美联储也有可 能采取更偏鸽派的立场。 指标10年期公债价格 尾盘跌3/32，收益率报2.211%，上 周五尾盘为2.199%。 美国30年期公债 收益率报2.866%，上周五尾盘报2.853% 。 美国三年期公债 价格尾盘跌1/32，收益率报1.489%，上周 五尾盘为1.478%。 -----------------------1945 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-204/256 1.355 0.020 三年期公债 100-10/256 1.4861 0.008 五年期公债 99-224/256 1.7764 0.013 七年期公债 99-224/256 2.0193 0.012 10年期公债 101-120/256 2.2092 0.010 30年期公债 102-180/256 2.8648 0.012(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)