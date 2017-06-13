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债券 | 2017年 6月 14日 星期三 04:33 BJT

美国债市：公债收益率在触及高位后回稳，关注美联储利率决定

    * 上月美国服务价格上涨0.3%
    * 三年和两年期公债收益率一度触及约一个月高位
    * 交易商静待美联储周三发布政策声明
    * 财政部标售120亿美元30年期公债获强劲需求

    路透纽约6月13日 - 美国短期公债收益率周二一度触及数周高位，因
新公布的数据显示，5月美国服务价格攀升，但在30年期公债标售获强劲
需求后，市场几无变动，投资者聚焦周三公布的美国联邦储备理事会(FED
/美联储)利率决定。
    
    美国劳工部公布，5月服务价格上涨0.3%，受最终需求贸易服务物价
指数急升1.1%驱动。
    
    美国三年期公债收益率          盘中触及5月16日以来最高1.511%
。两年期公债收益率          升至一个月峰值1.367%。 

    三年和两年期公债收益率稍后从日高回落，尾盘分别报1.503%和1.36
3%，与周一尾盘基本持稳。
    
    交易商可能认为，服务价格上涨预示着周三公布的5月消费者物价指
数攀升，MUFG Securities的利率策略部主管John Herrmann说。

    近期公布的数据显示，通胀正远离美联储设定的2%的目标。
    
    美联储将在周三1800 GMT公布利率决定。市场普遍预计，联储将会进
行年内第二次升息。
    
    MUFG的Herrmann还表示，美联储可能提供其缩减资产负债表计划的更
多细节，这也扶助小幅推高公债收益率。短期公债首当其冲，因市场认为
，短债对联储升息最为敏感。

    “市场不得不消化一些明日美联储可能披露一些缩表计划细节的风险
，”他说。
    
    美国财政部数据显示，今日标售120亿美元30年期公债的得标利率为2
.870%，为10月以来同年期公债标售的最低水平。

    美国30年期公债收益率尾盘报2.863%，周一尾盘为2.868%。长期公债
收益率稍早触及2.886%，为6月1日以来最高。

    “今日的公债标售需求非常旺盛，可能扶助打压公债价格，”NatWes
t Markets美国策略部主管John Briggs说，“但明天是个大日子，因此，
公债价格回到了基本持平的水平。”
    
    指标10年期公债收益率           尾盘报2.209%，周一尾盘报2.213
%。 

       -----------------------1917 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-200/256   1.3633    0.004
    三年期公债                99-252/256   1.5053    0.003    
    五年期公债                99-218/256   1.7813    0.003
    七年期公债                99-220/256   2.0217    0.000
    10年期公债                101-120/256  2.2092    -0.004
    30年期公债                102-180/256  2.8648    -0.003(完) (编译 母红; 审校 李军)
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