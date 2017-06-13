美国债市：公债收益率在触及高位后回稳，关注美联储利率决定

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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* 上月美国服务价格上涨0.3% * 三年和两年期公债收益率一度触及约一个月高位 * 交易商静待美联储周三发布政策声明 * 财政部标售120亿美元30年期公债获强劲需求 路透纽约6月13日 - 美国短期公债收益率周二一度触及数周高位，因 新公布的数据显示，5月美国服务价格攀升，但在30年期公债标售获强劲 需求后，市场几无变动，投资者聚焦周三公布的美国联邦储备理事会(FED /美联储)利率决定。 美国劳工部公布，5月服务价格上涨0.3%，受最终需求贸易服务物价 指数急升1.1%驱动。 美国三年期公债收益率 盘中触及5月16日以来最高1.511% 。两年期公债收益率 升至一个月峰值1.367%。 三年和两年期公债收益率稍后从日高回落，尾盘分别报1.503%和1.36 3%，与周一尾盘基本持稳。 交易商可能认为，服务价格上涨预示着周三公布的5月消费者物价指 数攀升，MUFG Securities的利率策略部主管John Herrmann说。 近期公布的数据显示，通胀正远离美联储设定的2%的目标。 美联储将在周三1800 GMT公布利率决定。市场普遍预计，联储将会进 行年内第二次升息。 MUFG的Herrmann还表示，美联储可能提供其缩减资产负债表计划的更 多细节，这也扶助小幅推高公债收益率。短期公债首当其冲，因市场认为 ，短债对联储升息最为敏感。 “市场不得不消化一些明日美联储可能披露一些缩表计划细节的风险 ，”他说。 美国财政部数据显示，今日标售120亿美元30年期公债的得标利率为2 .870%，为10月以来同年期公债标售的最低水平。 美国30年期公债收益率尾盘报2.863%，周一尾盘为2.868%。长期公债 收益率稍早触及2.886%，为6月1日以来最高。 “今日的公债标售需求非常旺盛，可能扶助打压公债价格，”NatWes t Markets美国策略部主管John Briggs说，“但明天是个大日子，因此， 公债价格回到了基本持平的水平。” 指标10年期公债收益率 尾盘报2.209%，周一尾盘报2.213 %。 -----------------------1917 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-200/256 1.3633 0.004 三年期公债 99-252/256 1.5053 0.003 五年期公债 99-218/256 1.7813 0.003 七年期公债 99-220/256 2.0217 0.000 10年期公债 101-120/256 2.2092 -0.004 30年期公债 102-180/256 2.8648 -0.003(完) (编译 母红; 审校 李军)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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