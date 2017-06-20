版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 04:04 BJT

美国债市：公债收益率曲线趋平，因美联储在低通胀情况下保持鹰派立场

    * 波士顿联储总裁罗森格伦：低利率对金融稳定构成风险
    * 美国五年和30年期公债收益率差收缩至2007年以来最窄水平
    * 芝加哥联储总埃文斯担忧通胀低迷

    路透纽约6月20日 - 美国公债收益率曲线周二呈2007年12月以来最缓
水平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，导致
中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。
    
    波士顿联储总裁罗森格伦周二表示，美国及全球其它国家和地区的低
利率时代给金融稳定构成风险，央行官员必须将这些担忧纳入决策考量。
    
    周一，美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，现在停止升息将会损
害经济，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。            

    “越多联储官员发出如这样强烈的鹰派讯息，公债收益率曲线放缓的
幅度就越大，”BMO Capital Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。
    
    五年/30年期公债收益率差              周二收窄至96个基点，为2
007年12月以来最窄水平。
    
    收益率曲线趋平，因联储的鹰派立场与通胀持续回软形成强烈反差。
    
    上周三公布的数据显示，5月扣除食品和能源成本的核心消费者物价
指数(CPI)按年增长1.7%，为2015年5月以来最小增幅。低于2月2.2%的增
幅。

    “在近期的数据背景下，美联储官员的讲话立场却比过去更加强硬，
”Kohli说，“不是反差程度令人困惑，而是反差趋势令人困惑。”

    芝加哥联储总裁埃文斯周二表示，他越发担忧近期通胀疲弱的状态，
担心物价压力能否回升至联储设定的2%目标。

    五年期公债收益率          跳升至1.76%，上周三美联储进行三个
月来第二次升息前触及六个月低位1.67%。 
    
    相反，30年期公债收益率           骤降至2.74%，上周联储升息后
触及2.8%。 
    
    指标10年期公债           价格尾盘上扬8/32，收益率报2.16%，周
一尾盘报2.19%。
    
       -----------------------1833 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-26/32   (+01/32)     1.352
    五年期公债                99-30/32   (+04/32)     1.765
    10年期公债                101-29/32  (+08/32)     2.160
    30年期公债                105-08/32  (+31/32)     2.742(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐