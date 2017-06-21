更正-美国债市：收益率曲线趋平，因美联储鹰派表态和通胀放缓

(更正：因译文有误，要点提示第二条中应是“30年期公债”，非“三年期公债”)

* 收益率曲线为2007年12月以来最平

* 30年期公债收益率为11月以来最低

* 本周市场聚焦美联储官员讲话

路透纽约6月21日 - 周三美国国债收益率曲线为近10年来最平，因投资者评估通胀指标下降的情况下，美国联邦储备理事会(FED/美联储)鹰派政策对经济的影响。

纽约联储总裁杜德利和波士顿联储总裁罗森格伦本周均表示，利率维持在低位可能会给经济带来风险。

“我认为市场可能正在消化年底前再次升息的几率略有上升的预期，这在一定程度上帮助驱动收益率曲线走平，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称。

对利率政策高度敏感的五年期公债收益率周二升至四周高位的1.80%，该收益率最新报1.77%。

同时，主要受经济增长和通胀预期驱动的30年期公债收益率周三跌至11月9日以来最低的2.72%。

五年期和30年期公债收益率差缩窄至95个基点，为2007年12月以来最小。

较长期公债受到通胀忧虑的支撑，因上周三发布的数据显示，5月，扣除食品和能源价格的所谓核心消费者物价指数(CPI)同比增长1.7%，为2015年5月以来的最小增幅。

油价下跌约3%，至10个月低位，交投旺盛，对全球供应过剩的持续忧虑引发抛售，但美国石油库存降幅大于预期的消息一度令跌势短暂中止。

本周没有重大经济数据发布，投资者聚焦美联储官员的讲话。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四和周五将发表讲话，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五也将发表讲话。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-) 1.352

五年期公债 99-29/32 (-02/32) 1.772

10年期公债 101-29/32 (-02/32) 2.160