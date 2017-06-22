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债券 | 2017年 6月 23日 星期五 03:31 BJT

美国债市：收益率差从近10年低点反弹，因油价回升

    * 收益率差从近10年低点反弹
    * 30年期TIPS标售获得强劲需求

    路透纽约6月22日 - 美国公债价格周四持稳至小幅下滑，而收益率曲
线则小幅趋陡，显示因油价反弹，本周收益率曲线趋平的走势暂歇。
    
    五年期/30年期公债收益率差              一度降至94.9个基点，
为2007年12月来最窄，因30年期公债收益率触及逾七个月最低的2.713%。
    
    不过，盘中稍后，美国原油价格从周三所创的10个月低点反弹，表明
通胀压力上升，小幅推高长期公债收益率。
    
    “至少今天来说，长债升势暂歇，”野村证券国际利率策略师Stanle
y Sun表示。
    
    五年期/30年期公债收益率差尾盘报96个基点。
    
    自上周数据显示，所谓的核心消费者物价指数升幅创2015年5月来最
低后，美国30年期公债收益率已经下滑。
    
    今日美国财政部标售的50亿美元30年期通膨保值债券(TIPS)获得强劲
需求，得标利率为0.880%，低于交易商预期。
    
    此次标售的认购倍数为2.83，为一年最高，2月上次30年期TIPS标售
时的认购倍数仅为2.25。
    
    分析师表示，短债收益率保持稳定至小跌，因投资人对美联储今年是
否能再度加息持怀疑态度。短债收益率对美联储政策最为敏感。
    
    “下次升息的时机肯定被推后了，”法国兴业银行美国利率策略部门
主管Subadra Rajappa表示，“市场没有消化激进加息的因素。”
    
    美联储理事鲍威尔、圣路易斯联储总裁布拉德和克利夫兰联储总裁梅
斯特都将在周五发表讲话。
    
    美国财政部周四表示，下周将发售880亿美元公债，包括周一发售260
亿美元两年期公债、周二和周三分别再发售340亿美元五年期和280亿美元
七年期公债。
    
    -----------------------1845 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-27/32   (+01/32)     1.340
    五年期公债                99-30/32   (+01/32)     1.762
    10年期公债                101-31/32  (+01/32)     2.153
    30年期公债                105-19/32  (-02/32)     2.726(完) (编译 李军; 审校 母红)
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