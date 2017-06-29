美国债市：指标公债收益率升至六周高位，因预计欧洲的央行政策宽松度降低

* 美债收益率跟随欧债走势 * 股市下挫，公债价格缩减跌幅 * 关注周五通胀数据 路透纽约6月29日 - 指标美国公债收益率周四升至六周高位，因欧洲 的央行政策宽松度可能降低，但之后公债价格缩减跌幅，因股市大跌。 欧洲央行总裁德拉吉周二暗示，欧洲央行可能微调刺激举措，以便在 经济复苏之际政策不会变得更加宽松。但周三有报导称，熟悉德拉吉思维 的多位消息人士指出，德拉吉的用意是暗示将在一段时间内容忍通胀下滑 ，并非暗示即将收紧政策。 英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可 能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。 “真正影响此间市场的是欧洲的情况，”NatWest Markets宏观策略 师Brian Daingerfield表示。 DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，月底和上半年末的轧平仓位 动作可能也是债市走软的原因。 指标10年期美债 价格跌14/32，收益率报2.27%，稍早升 至5月17日来最高的2.30%。 公债价格缩减跌幅，因股市大跌。 市场聚焦周五美国将公布的经济数据，包括个人收入和支出数据，投 资人将从中判断通胀信号。 “如果数据再度疲弱，可能影响未来升息步幅，”Brien称。 圣路易斯联储总裁布拉德周四表示，目前美联储不应再调整利率，下 一步该做的是开始缩减资产负债表。 美国首季经济增长放缓的程度不像最初估计的那么严重，因消费者支 出意外被上修，且出口增幅也大于初估值。这超过了经济学家的预期，并 在一定程度上擦亮了今年的经济增长前景。 周四公布的另一项数据显示，上周初请失业金人数小幅增加，但潜在 趋势仍然与就业市场供应紧蹙的整体状况相一致。 美国美国国会预算办公室(CBO)预计2017财年财赤6,930亿美元，较1 月预估增1,340亿美元。CBO还表示，国会需要在10月初至10月中上调举债 上限。 -----------------------1830 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 (-01/32) 1.373 五年期公债 99-16/32 (-06/32) 1.854 10年期公债 100-29/32 (-14/32) 2.272 30年期公债 103-18/32 (-32/32) 2.823(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)