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1 天前
美国债市：指标公债收益率升至六周高位，因预计欧洲的央行政策宽松度降低
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2017年6月29日 / 晚上7点02分 / 1 天前

美国债市：指标公债收益率升至六周高位，因预计欧洲的央行政策宽松度降低

2 分钟阅读

    * 美债收益率跟随欧债走势
    * 股市下挫，公债价格缩减跌幅
    * 关注周五通胀数据

    路透纽约6月29日 - 指标美国公债收益率周四升至六周高位，因欧洲
的央行政策宽松度可能降低，但之后公债价格缩减跌幅，因股市大跌。
    
    欧洲央行总裁德拉吉周二暗示，欧洲央行可能微调刺激举措，以便在
经济复苏之际政策不会变得更加宽松。但周三有报导称，熟悉德拉吉思维
的多位消息人士指出，德拉吉的用意是暗示将在一段时间内容忍通胀下滑
，并非暗示即将收紧政策。            
    
    英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可
能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。            
    
    “真正影响此间市场的是欧洲的情况，”NatWest Markets宏观策略
师Brian Daingerfield表示。
    
    DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，月底和上半年末的轧平仓位
动作可能也是债市走软的原因。
    
    指标10年期美债           价格跌14/32，收益率报2.27%，稍早升
至5月17日来最高的2.30%。
    
    公债价格缩减跌幅，因股市大跌。
    
    市场聚焦周五美国将公布的经济数据，包括个人收入和支出数据，投
资人将从中判断通胀信号。
    
    “如果数据再度疲弱，可能影响未来升息步幅，”Brien称。
    
    圣路易斯联储总裁布拉德周四表示，目前美联储不应再调整利率，下
一步该做的是开始缩减资产负债表。
    
    美国首季经济增长放缓的程度不像最初估计的那么严重，因消费者支
出意外被上修，且出口增幅也大于初估值。这超过了经济学家的预期，并
在一定程度上擦亮了今年的经济增长前景。
    
    周四公布的另一项数据显示，上周初请失业金人数小幅增加，但潜在
趋势仍然与就业市场供应紧蹙的整体状况相一致。            
    
    美国美国国会预算办公室(CBO)预计2017财年财赤6,930亿美元，较1
月预估增1,340亿美元。CBO还表示，国会需要在10月初至10月中上调举债
上限。
    
    -----------------------1830 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-24/32   (-01/32)     1.373
    五年期公债                99-16/32   (-06/32)     1.854
    10年期公债                100-29/32  (-14/32)     2.272
    30年期公债                103-18/32  (-32/32)     2.823(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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