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1 天前
美国债市：公债收益率上涨，通胀冷却料不会延后美联储升息
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2017年6月30日 / 晚上7点08分 / 1 天前

美国债市：公债收益率上涨，通胀冷却料不会延后美联储升息

2 分钟阅读

    * 5月通胀冷却
    * 10年期美债收益率为六周来最高
    * 关注下周的美联储会议记录和非农就业报告

    路透纽约6月30日 - 美债收益率周五上涨，因通胀数据被认为没有疲
弱到能够令美国联邦储备理事会(FED/美联储)的预期升息时机延后，同时
投资者担心欧洲央行减少宽松政策。
    
    美国5月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.1%，扣除食品和能
源的核心PCE物价指数较前月上升0.1%。
    
    自2月以来，所谓的核心通胀指标一直在放缓，但美联储主席叶伦本
月稍早称，下降可能是暂时性的。
    
    “数据不足以令你对美联储延后升息，或者真实通胀潜力保持乐观态
度，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。
    
    美联储官员暗示今年可能再升息一次，同时还可能开始逐渐减少所持
债券。
    
    周五发布的其它数据显示，上月美国消费者支出小幅增长。本月密歇
根大学消费者信心指数降至11月以来最低。
    
    指标10年期美债           价格下跌7/32，收益率报2.29%，高于周
四尾盘的2.27%。该收益率隔夜时段达到逾六周高位的2.30%。
    
    10年期美债收益率从周二的2.13%一路攀升，因担心欧洲央行在美联
储继续收紧政策的同时也减少宽松措施。
    
    10年期美债收益率有望录得截至3月3日当周以来的最大周度升幅。
    
    欧洲央行总裁德拉吉周二暗示，欧洲央行可能微调刺激举措，以便在
经济复苏之际政策不会变得更加宽松。但周三有报导称，熟悉德拉吉思维
的多位消息人士指出，德拉吉的用意是暗示将在一段时间内容忍通胀下滑
，并非暗示即将收紧政策。            
    
    英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可
能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。            
    
    下周五的美国6月就业报告将是下一个主要经济数据，能够给美联储
下一次升息提供指引。美联储下周三将发布6月会议的会议记录。
    
    -----------------------1826 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-24/32        (-)     1.378
    五年期公债                99-14/32   (-03/32)     1.872
    10年期公债                100-24/32  (-07/32)     2.291
    30年期公债                103-12/32  (-12/32)     2.833(完) (编译 刘静；审校 李军)

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