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美国债市：公债收益率跳升，因美国制造业数据强劲及鹰派政策押注
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2017年7月3日 / 晚上6点33分 / 1 天前

美国债市：公债收益率跳升，因美国制造业数据强劲及鹰派政策押注

2 分钟阅读

    * 美国6月ISM制造业指数升至57.8，高于预估的55.2
    * 对央行收紧政策的押注推升公债收益率
    * 两年期公债收益率触及逾八年最高
    * 关注周五的美国6月非农就业报告

    路透纽约7月3日 - 美债收益率周一上涨，两年期公债收益率触及逾
八年最高，此前美国公布的制造业数据提振对美国联邦储备理事会(FED/
美联储)今年将再度加息的预期，而其他央行的货币政策方向也趋向收紧
。
    
    供应管理协会(ISM)公布，6月制造业指数升至57.8，5月为54.9，路
透访查的分析师原本预估为55.2。
    
    制造业扩张，加上上周欧洲央行和英国央行总裁的鹰派讲话，推高了
公债收益率。制造业约占美国整体经济活动的12%。
    
    分析师还指出，交易商抛售美国公债，等待周五将出炉的美国6月就
业报告。如果就业和薪资增长超过预期，可能进一步推高公债收益率。路
透访查的分析师预计，上月美国非农就业岗位增加17.9万。
    
    “上周央行官员的讲话以及今日的ISM数据扶助继续推高公债收益率
，如果周五的数据强劲，债市可能继续遭到抛售。”道明证券利率策略师
Gennadiy Goldberg表示。
    
    对美联储利率政策最为敏感的短期美债收益率大涨。两年期公债收益
率          触及1.426%，为2009年6月初来最高，三年期公债收益率升
至逾三个月高位1.595%。
    
    指标10年期公债           收益率触及近七周高位2.353%，30年期
公债收益率           升至近三周最高的2.873%，五年期和七年期公债
收益率                     也触及5月初来高位，分别报1.941%和2.19
9%。
    
    分析师表示，交投清淡，美国债市今日提前至1800 GMT收盘，因周二
为美国独立日假期。
    
    “(制造业数据)加剧了美联储收紧政策的风险，”法国兴业银行利率
策略师Bruno Braizinha称。
    
    Braizinha还表示，由于近几日对美联储今年再加息一次的预期已触
底反弹，如果周五的就业报告超过预期，交易商对今年再加息一次的几率
的预期可能进一步升温。
    
    近几周，美国公布了包括通胀在内的一系列疲弱经济数据，令今年再
度加息的预期降温。
    
    -----------------------1756 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-174/256   1.4141    0.028
    三年期公债                99-34/256    1.9332    0.046    
    五年期公债                99-34/256    1.9332    0.046
    七年期公债                98-196/256   2.1915    0.053    
    10年期公债                100-52/256   2.3516    0.050
    30年期公债                102-168/256  2.8669    0.028(完) (编译 李军; 审校 母红)

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