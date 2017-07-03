美国债市：公债收益率跳升，因美国制造业数据强劲及鹰派政策押注

* 美国6月ISM制造业指数升至57.8，高于预估的55.2 * 对央行收紧政策的押注推升公债收益率 * 两年期公债收益率触及逾八年最高 * 关注周五的美国6月非农就业报告 路透纽约7月3日 - 美债收益率周一上涨，两年期公债收益率触及逾 八年最高，此前美国公布的制造业数据提振对美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)今年将再度加息的预期，而其他央行的货币政策方向也趋向收紧 。 供应管理协会(ISM)公布，6月制造业指数升至57.8，5月为54.9，路 透访查的分析师原本预估为55.2。 制造业扩张，加上上周欧洲央行和英国央行总裁的鹰派讲话，推高了 公债收益率。制造业约占美国整体经济活动的12%。 分析师还指出，交易商抛售美国公债，等待周五将出炉的美国6月就 业报告。如果就业和薪资增长超过预期，可能进一步推高公债收益率。路 透访查的分析师预计，上月美国非农就业岗位增加17.9万。 “上周央行官员的讲话以及今日的ISM数据扶助继续推高公债收益率 ，如果周五的数据强劲，债市可能继续遭到抛售。”道明证券利率策略师 Gennadiy Goldberg表示。 对美联储利率政策最为敏感的短期美债收益率大涨。两年期公债收益 率 触及1.426%，为2009年6月初来最高，三年期公债收益率升 至逾三个月高位1.595%。 指标10年期公债 收益率触及近七周高位2.353%，30年期 公债收益率 升至近三周最高的2.873%，五年期和七年期公债 收益率 也触及5月初来高位，分别报1.941%和2.19 9%。 分析师表示，交投清淡，美国债市今日提前至1800 GMT收盘，因周二 为美国独立日假期。 “(制造业数据)加剧了美联储收紧政策的风险，”法国兴业银行利率 策略师Bruno Braizinha称。 Braizinha还表示，由于近几日对美联储今年再加息一次的预期已触 底反弹，如果周五的就业报告超过预期，交易商对今年再加息一次的几率 的预期可能进一步升温。 近几周，美国公布了包括通胀在内的一系列疲弱经济数据，令今年再 度加息的预期降温。 -----------------------1756 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-174/256 1.4141 0.028 三年期公债 99-34/256 1.9332 0.046 五年期公债 99-34/256 1.9332 0.046 七年期公债 98-196/256 2.1915 0.053 10年期公债 100-52/256 2.3516 0.050 30年期公债 102-168/256 2.8669 0.028(完) (编译 李军; 审校 母红)