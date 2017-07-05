美国债市：收益率下跌但仍接近近期高位，美联储发布会议记录后一度跳升

* 收益率走低，今日发布的美国工厂订单数据疲弱 * 市场认为美联储会议记录无意外 * 指标10年期公债收益率触及逾七周高位 * 其它年期公债收益率仍接近近期高位 路透纽约7月5日 - 美债收益率周三微跌，因交易员仍然对美国工厂 订单数据疲弱感到不安，逆转了美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记 录发布后跳升的走势，但仍接近近期高位，因预计全球央行政策将转趋鹰 派。 收益率较周一收盘水平下跌，分析师将此归因于商务部数据显示，美 国5月工厂订单下降0.8%。经济学家预计工厂订单下降0.5%。 但收益率仍接近近期区间的高端，指标10年期美债收益率US10YT=RR 尾盘报2.332%，在上午的交易中触及2.357%的逾七周高位。 分析师称，从历史水平来看，收益率仍处于较高水平，因全球央行官 员发表鹰派言论，其中包括欧洲央行和英国央行总裁上周的讲话。 在下午的交易中，收益率跳升，美联储发布6月13-14日会议记录后， 几乎触及近期高位。但之后逆转了走势，基本回到之前的水平，因分析师 称，会议记录传达的讯息显示，美联储的观点没有发生重大变化。 “工厂订单的确拖累收益率走低，然后公债明显因为会议记录遭到抛 售，但之后又逆转，”Nomura Securities International利率策略师St anley Sun称，“总的来说，今日的会议记录仍是相对中性的。” 在工厂订单数据发布前，三年期公债收益率 触及约三个半 月高位的1.598%， 两年期公债收益率 报1.414%，接近周一触 及的逾八年高位1.426%。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的6月13-14日政策会议记 录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分 歧加重。 分析师称，周五将要发布的美国6月非农就业报告可能显示，就业岗 位跳升，这将会推高收益率。 路透调查的经济学家预计，上月美国雇主新增17.9万个工作岗位，5 月时为增加13.8万个。 -----------------------2001 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-174/256 1.4143 -0.004 三年期公债 99-194/256 1.5845 0.000 五年期公债 99-48/256 1.9217 -0.008 七年期公债 98-224/256 2.1745 -0.014 10年期公债 100-96/256 2.332 -0.014 30年期公债 102-232/256 2.8546 -0.007(完) (编译 刘静；审校 母红)