美国债市：公债收益率下滑，美联储下周政策会议前投资人布仓

* 美联储下周政策会议前投资人布仓 * 美联储有可能在下周宣布开始缩表 * 收益率曲线略微趋平 路透纽约7月17日 - 美国公债收益率周一下滑，在窄幅区间内交投， 投资人关注下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议。上一交 易日因美国公布的通胀和零售销售数据疲弱，公债收益率下挫。 上周五，美国公布一波疲弱的数据，令12月升息的预期降温，公债收 益率挫至数周低点。 “周一的走势可能是下周美联储会议前的仓位调整，”Jefferies & Co货币市场分析师Tom Simons称。 联邦基金利率期货走势继续显示，美联储在12月加息的几率不到50% ，因上周美联储主席叶伦在国会作证时对收紧政策的立场谨慎，且上周五 出炉的美国通胀数据温和。 但一些分析师想知道是否美联储会在下周政策会议上会讨论即将缩减 资产负债表。 研究公司Action Economics在一博客中表示，有可能早至下周美联储 就会宣布开始缩表，因美国就业数据强劲，且经济成长路径整体正面。 “如果有可能，我们应预计本周收益率曲线将略微趋陡，”Jefferie s的Simons称，“升息几率降低对中短债更有利，而缩表对长债更不利。 ” 不过，收益率曲线趋陡可能需要一段时间。 周一，长短债收益率差缩窄，五年期/30年期公债收益率差US5US30= TWEB收窄至104个基点。 两年期/10年期公债收益率差 也略微缩窄至94.6个基 点。 分析师表示，市场也关注本周大量公司债发售，尤其是在财报季结束 后，企业热衷于在美国公债市场锁定利率，本周很多时候市场都会受此影 响。 Action Economics表示，摩根大通和富国等多家金融企业将结束禁售 期，预计将引领公司债发售。 尾盘，美国10年期公债收益率 跌至2.310%，上周五尾盘 为2.319%。 美国30年期公债收益率 报2.896%，上周五尾盘报2.910% 。 美国两年期公债收益率 小涨至1.359%，上周五为1.355%。 (完) (编译 李军; 审校 母红)