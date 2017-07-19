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美国债市：公债收益率基本持平，市场等待欧洲央行会议
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2017年7月19日 / 晚上7点29分 / 15 小时前

美国债市：公债收益率基本持平，市场等待欧洲央行会议

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 交易员猜测欧洲央行缩减公债购买计划时机
    * 企业债供应抵消财政刺激计划预期减弱的影响
    * 美国6月房屋开工增幅大于预期

    路透纽约7月19日 - 美债收益率周三基本持平，交投清淡，指标公债
收益率在周四欧洲央行召开政策会议前触及近三周最低。
    
    交易员猜测欧洲央行减少公债购买计划的时机，因欧央行总裁德拉吉
6月底时强调欧元区经济正在复苏。这刺激了欧债的卖盘，将10年期德债
收益率推至18个月高位。
    
    分析师和交易员称，本月稍早美债收益率上涨，部分是因为欧债收益
率上升。
    
    “我们在欧洲央行会议前采取观望模式，如果他们的立场比预期更鹰
派，可能会成为债市的驱动因素。可能会间接影响到美债收益率...”Man
ulife Asset Management美债交易负责人Mike Lorizio称。
    
    1826 GMT，指标10年期美债收益率           报2.266%，略高于周
二收盘，周三稍早触及2.255%，根据路透数据，这是6月29日以来最低。 
    
    德国10年期公债收益率           下跌2个基点至0.543%。
    
    7月14日发布的路透调查显示，分析师预计欧洲央行会等到9月才宣布
开始缩减公债购买计划。
    
    日本央行开始了为期两日的政策会议，周四将结束。路透调查的分析
师预计，此次会议上不会调整政策。
    
    同时，美债收益率持稳，周二曾下跌，因取代奥巴马医保的努力在参
议院遇挫。这被认为是特朗普总统及其所属共和党的一个挫败，令人质疑
他们是否能实施其经济政策，这些经济主张被认为能够促进企业支出和加
快经济增长。
    
    虽然财政刺激计划预期减弱，但高收益的企业债供应状况却颇为健康
。
    
    根据路透旗下的IFR，本周迄今，企业通过发行投资级债券筹资303.5
亿美元。
    
    另外，美国商务部称，上月美国房屋开工增长8.3%，至经季节调整的
122万户，超过分析师的预期。
    
-----------------------1826 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-204/256   1.356     0.004
    三年期公债                99-242/256   1.5188    -0.002
    五年期公债                99-174/256   1.8179    0.000
    七年期公债                99-132/256   2.0752    0.002
    10年期公债                100-244/256  2.266     0.003
    30年期公债                103-24/256   2.8453    -0.006(完) (编译 刘静；审校 母红)

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