美国债市：公债收益率基本持平，市场等待欧洲央行会议

* 交易员猜测欧洲央行缩减公债购买计划时机 * 企业债供应抵消财政刺激计划预期减弱的影响 * 美国6月房屋开工增幅大于预期 路透纽约7月19日 - 美债收益率周三基本持平，交投清淡，指标公债 收益率在周四欧洲央行召开政策会议前触及近三周最低。 交易员猜测欧洲央行减少公债购买计划的时机，因欧央行总裁德拉吉 6月底时强调欧元区经济正在复苏。这刺激了欧债的卖盘，将10年期德债 收益率推至18个月高位。 分析师和交易员称，本月稍早美债收益率上涨，部分是因为欧债收益 率上升。 “我们在欧洲央行会议前采取观望模式，如果他们的立场比预期更鹰 派，可能会成为债市的驱动因素。可能会间接影响到美债收益率...”Man ulife Asset Management美债交易负责人Mike Lorizio称。 1826 GMT，指标10年期美债收益率 报2.266%，略高于周 二收盘，周三稍早触及2.255%，根据路透数据，这是6月29日以来最低。 德国10年期公债收益率 下跌2个基点至0.543%。 7月14日发布的路透调查显示，分析师预计欧洲央行会等到9月才宣布 开始缩减公债购买计划。 日本央行开始了为期两日的政策会议，周四将结束。路透调查的分析 师预计，此次会议上不会调整政策。 同时，美债收益率持稳，周二曾下跌，因取代奥巴马医保的努力在参 议院遇挫。这被认为是特朗普总统及其所属共和党的一个挫败，令人质疑 他们是否能实施其经济政策，这些经济主张被认为能够促进企业支出和加 快经济增长。 虽然财政刺激计划预期减弱，但高收益的企业债供应状况却颇为健康 。 根据路透旗下的IFR，本周迄今，企业通过发行投资级债券筹资303.5 亿美元。 另外，美国商务部称，上月美国房屋开工增长8.3%，至经季节调整的 122万户，超过分析师的预期。 -----------------------1826 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-204/256 1.356 0.004 三年期公债 99-242/256 1.5188 -0.002 五年期公债 99-174/256 1.8179 0.000 七年期公债 99-132/256 2.0752 0.002 10年期公债 100-244/256 2.266 0.003 30年期公债 103-24/256 2.8453 -0.006(完) (编译 刘静；审校 母红)