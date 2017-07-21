美国债市：收益率下跌，因欧元上涨和股市下挫

* 欧洲公债收益率下跌，因欧元兑美元触及近两年高位 * 美股下跌，激发对公债的避险买盘 * 美国1个月利率波动创纪录低位-美银美林数据 * 10月到期国库券利率跳升，因担心债务违约 路透纽约7月21日 - 美债收益率周五下跌，指标收益率触及三周低位 ，因欧元兑美元触及近两年高位，令市场质疑欧洲央行是否会在今年稍晚 缩减公债购买计划。 美股三大指数从纪录高位回落，因通用电气 业绩疲弱，点燃了 对低风险公债的避险需求。 因缺乏重大经济数据，交易清淡，一些人在下周美国联邦储备理事会 (FED/美联储)政策会议前保持谨慎。 欧元急升，如仍保持强势，将打击欧洲出口商并可能促使欧洲央行决 策者延后缩减量化宽松计划时机。 “欧元主导市场走向，美债和德债收益率差在欧洲央行会议后就一直 受欧元影响，”SG Corporate & Investment Banking美国利率策略负责 人Subadra Rajappa称。 周四，欧洲央行维持超宽松货币政策立场不变，因欧洲通胀仍在2%之 下，但交易员认为，欧洲央行总裁德拉吉在新闻发布后上的讲话支持建立 欧元多头头寸。 汤森路透数据显示，欧元周五稍早升至1.1677美元，为2015年8月24 日以来最高。德国10年期公债收益率 最低见0.496%，为两周 低位。 指标10年期美债 下跌逾3个基点报2.230%，此前触及三周 低位的2.225%。 道琼工业平均指数和标普500指数分别下跌0.2%和0.1%。 在美国国库券方面，10月到期的国库券收益率升至2008年10月以来最 高，因如果国会不能提高美国债务上限，可能出现违约。 市场普遍预计美联储将维持指标利率不变，因国内通胀回落。 美联储暂时维持利率不变的预期是导致利率波动幅度下降的部分原因 。 美银美林编制的指数显示，美国公债收益率一个月波动性<.MERMOVE1 M>在过去两周内下降，周四录得纪录最低的46.999。 -----------------------1847 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-210/256 1.3443 -0.016 三年期公债 100-4/256 1.4946 -0.018 五年期公债 99-196/256 1.7998 -0.023 七年期公债 99-176/256 2.0485 -0.030 10年期公债 101-64/256 2.2322 -0.034 30年期公债 104 2.8011 -0.035(完) (编译 刘静；审校 母红)