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2017年7月24日 / 晚上7点33分 / 1 小时前

美国债市：收益率上升，因投资者聚焦美联储会议和数据

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 市场聚焦周三的美联储7月会议声明
    * 投资者聚焦数据，包括周五发布的GDP数据
    * 财政部本周标售880亿美元短期和中期债券
    * 三个月国库券标售获疲弱需求

    路透纽约7月24日 - 美债收益率周一上升，因投资者等待美国联邦储
备理事会(FED/美联储)周三的7月会议声明，以寻找其何时开始减少公债
持有和再升息的新迹象。
    
    许多分析师和投资者预计美联储将在9月会议上宣布开始减少公债投
资组合，但关注本周会议上的新线索。
    
    市场预计至少要等到12月才会再升息。根据CME Group的FedWatch，
美联储在12月会议上升息的可能性为48%。
    
    市场还关注本周将要发布的数据，包括周五出炉的第二季国内生产总
值(GDP)数据。财政部将在本周标售880亿美元短期和中期国债。
    
    这些因素可能都给公债带来压力。公债过去两周走强，分析师称主要
因为技术因素。
    
    “超卖的动能越来越多地转成超买动能，本周主要与数据和美联储有
关，”BMO Capital Markets美国利率策略负责人Ian Lyngen称。
    
    指标10年期公债           价格下跌7/32，收益率为2.26%，高于周
五的2.23%， 7月7日时收益率触及2.40%。
    
    三个月国库券收益率升至近10年高位，此前财政部标售的390亿美元
三个月国库券获疲弱需求。
    
    得标利率为1.18%，比标售前二级市场收益率高出2个基点。
    
    投资者担心如果提高债务上限的努力失败，10月到期的债务偿付可能
被延期。
    
    共和党医保议案遇挫表明议员之间缺乏共识，可能令预算磋商也遇到
同样的处境。
    
    国会预算办公室上个月称，为避免违约，国会需要在10月初至月中前
批准提高举债上限。
    
    10月19日到期的国库券收益率升至1.187%，为2008年10月以来最高。
    
    财政部周二将标售260亿美元两年期公债，周三标售340亿美元五年期
公债，周四标售280亿美元七年期公债。
    
    -----------------------1836 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-25/32   (-01/32)     1.365    
    五年期公债                99-21/32   (-04/32)     1.825    
    10年期公债                101-02/32  (-07/32)     2.255
    30年期公债                103-12/32  (-20/32)     2.832(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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