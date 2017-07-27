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美国债市：大规模供应拖累公债价格回落，收益率曲线趋陡
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2017年7月27日 / 晚上8点29分 / 19 小时前

美国债市：大规模供应拖累公债价格回落，收益率曲线趋陡

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 财政部标售280亿美元七年期公债，需求平平
    * 美国电话电报公司发售大规模公债
    * 关注周五出炉的美国GDP数据

    路透纽约7月27日 - 美国公债价格周四走低，受累于大量公债和公司
债供应，且投资者评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明。声明
指出不久将开始缩减资产负债表规模。

    财政部周四标售280亿美元七年期公债，需求平平。这是本周880亿美
元附息公债标售的最后一批。
    
    根据IFR提供的信息，美国电话电报公司     也入市发售225亿美元
债券，由七部分组成，其中包括120美元的20-41年期债券。

    “市场因美国电话电报公司的巨额发售而遭过度抛售，这重压长期公
债的表现，”Seaport Global Holdings的董事总经理Tom di Galoma表示
。
    
    指标10年期公债价格           跌8/32，收益率报2.31%，周三尾盘
报2.28%。 
    
    五年和30年期公债收益率差              扩阔至108个基点，为6月
14日以来最阔水平。
    
    投资者还评估美联储周三发布的政策声明。尽管对低通胀持谨慎态度
，但联储在声明中称，预计将在“相对短的时间内”开始缩减所持巨量公
债。

    很多分析师和交易员预计，美联储将在9月会议上宣布开始缩表。
    
    “美联储声明仍在发酵，”Cantor Fitzgerald的利率策略师Justin 
Lederer说。
    
    10月到期的三个月期国库券收益率          回落，本周稍早触及近
10年高位，因市场担心如果国会不上调债务上限，美国政府将会拖欠10月
到期的债务本息支付。
    
    美国国会预算办公室上月表示，需要在10月初到月中前上调债务上限
，以避免违约。
    
    10月26日到期的国库券收益率          尾盘报1.09%，周二曾攀升
至1.20%，为2008年10月以来最高。 
    
    数据显示，6月美国核心资本财新订单意外回落，但付运量连续第五
个月增长，表明企业设备支出支持第二季经济成长。

    上周美国初请失业金人数从三个月低位反弹，但仍低于反应就业市场
供应收紧的水平。
    
    下一个即将公布的重大经济指标是周五出炉的国内生产总值(GDP)数
据。
    
       -----------------------1835 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                100-01/32  (-01/32)     1.359
    五年期公债                100-05/32  (-03/32)     1.845
    10年期公债                100-18/32  (-08/32)     2.310
    30年期公债                101-14/32  (-24/32)     2.928(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)

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