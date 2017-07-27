美国债市：大规模供应拖累公债价格回落，收益率曲线趋陡

* 财政部标售280亿美元七年期公债，需求平平 * 美国电话电报公司发售大规模公债 * 关注周五出炉的美国GDP数据 路透纽约7月27日 - 美国公债价格周四走低，受累于大量公债和公司 债供应，且投资者评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明。声明 指出不久将开始缩减资产负债表规模。 财政部周四标售280亿美元七年期公债，需求平平。这是本周880亿美 元附息公债标售的最后一批。 根据IFR提供的信息，美国电话电报公司 也入市发售225亿美元 债券，由七部分组成，其中包括120美元的20-41年期债券。 “市场因美国电话电报公司的巨额发售而遭过度抛售，这重压长期公 债的表现，”Seaport Global Holdings的董事总经理Tom di Galoma表示 。 指标10年期公债价格 跌8/32，收益率报2.31%，周三尾盘 报2.28%。 五年和30年期公债收益率差 扩阔至108个基点，为6月 14日以来最阔水平。 投资者还评估美联储周三发布的政策声明。尽管对低通胀持谨慎态度 ，但联储在声明中称，预计将在“相对短的时间内”开始缩减所持巨量公 债。 很多分析师和交易员预计，美联储将在9月会议上宣布开始缩表。 “美联储声明仍在发酵，”Cantor Fitzgerald的利率策略师Justin Lederer说。 10月到期的三个月期国库券收益率 回落，本周稍早触及近 10年高位，因市场担心如果国会不上调债务上限，美国政府将会拖欠10月 到期的债务本息支付。 美国国会预算办公室上月表示，需要在10月初到月中前上调债务上限 ，以避免违约。 10月26日到期的国库券收益率 尾盘报1.09%，周二曾攀升 至1.20%，为2008年10月以来最高。 数据显示，6月美国核心资本财新订单意外回落，但付运量连续第五 个月增长，表明企业设备支出支持第二季经济成长。 上周美国初请失业金人数从三个月低位反弹，但仍低于反应就业市场 供应收紧的水平。 下一个即将公布的重大经济指标是周五出炉的国内生产总值(GDP)数 据。 -----------------------1835 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-01/32 (-01/32) 1.359 五年期公债 100-05/32 (-03/32) 1.845 10年期公债 100-18/32 (-08/32) 2.310 30年期公债 101-14/32 (-24/32) 2.928(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)