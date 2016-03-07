美国债市：公债价格大多回落，因油价反弹和欧洲央行会议前投资人态度谨慎

路透纽约3月7日 - 美国公债价格周一大多走低，日内交投震荡，因在强劲的美国就业数据公布后，油价上涨，削弱了对避险公债的需求。本周稍后，欧洲央行将举行政策会议。

周五出炉的就业数据显示，2月美国非农就业岗位增加24.2万，远高于预期。该数据周一继续发酵，打压对公债的需求。

“市场仍是在对周五公布的强于预期的就业数据作出反应，”道明银行驻纽约的利率策略师Cheng Chen表示，“更多投资者现预计联储下一次升息会赶早不赶晚。”

另外，布兰特原油期货升至40美元之上的年内高位，因投资者将更多资金投入原材料。

今年，公债基本跟随油价走势而动，因油价重挫引发市场担忧全球成长放缓，以及央行政策在刺激投资方面的有效性。

“除周五公布的意外强劲的就业数据外，油价急升、工业商品价格上涨，以及市场预期欧洲央行将在本周稍后采取行动等因素加剧了公债的抛售，”DRW Trading的市场策略师Lou Brien表示。

市场预计欧洲央行将会继续下调本已为负的利率，并调整购债计划。但鉴于欧洲央行12月的决定令人大失所望，交易商不愿在会议前大举押注。

“市场将采取观望态度，看(欧洲央行总裁德拉吉)会有何动作，因此，在会议前市场交投将会较为清淡，”Chen说。

美国财政部周二将标售240亿美元三年期公债，周三标售200亿美元10年期公债，周四标售120亿美元30年期公债。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在3月15-16日举行下一次政策会议。

指标10年期公债 收益率盘中攀升至逾一个月最高1.920%。尾盘报1.900%，高于上周五尾盘的1.883%，价格回落5/32。

美国30年期公债 价格上扬1/32，收益率报2.701%，低于上周五尾盘的2.703%。

-----------------------2013 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-22/32 (-02/32) 0.910

五年期公债 98-20/32 (-05/32) 1.415

10年期公债 97-15/32 (-07/32) 1.906

30年期公债 95-27/32 2.703(完)

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