美国债市：公债收益率走低，因中国贸易数据疲弱刺激避险买需

* 2月中国出口骤降25.4%，导致全球风险意愿降低

* 财政部标售三年期公债需求疲弱

* 交易商预计10年期公债标售将获强劲需求

* 交易商关注欧洲央行会议

路透纽约3月8日 - 美国公债收益率周二走低，走势同日本公债收益率跌势一致，因之前中国公布的数据疲弱，重燃对全球经济放缓的担忧，遂导致对公债的避险需求增加。

指标10年期 和30年期 公债收益率从一个月高位回落，之前公布的数据显示，2月中国贸易表现弱于预期，出口骤降25.4%，降幅为逾六年来最大，且为市场预期的两倍。

日本30年期公债收益率跌至纪录新低，之前该国进行的30年期公债标售获强劲需求，提振公债买盘。

“市场仍受到中国因素影响，因为贸易数据疲弱，投资者担心中国政府可能再度让人民币贬值，这通常会促使资金流向避险资产，”Raymond James的市场策略师Ellis Phifer表示。

今年稍早，对中国经济放缓，以及对银行在能源行业敞口的担忧提振对较低风险资产的需求。

“日本公债价格前夜的表现，以及中国数据和欧洲央行周四将放宽政策的前景，促使投资者关注支撑公债的全球因素，”野村证券国际利率策略师Stanley Sun表示。

预计欧洲央行将在周四进一步下调已经为负的存款利率，并调整其购债计划规模。但由于央行12月的行动令市场大失所望，交易商对会前大举押注持谨慎态度。

今日，美国财政部标售240亿美元三年期公债 需求令人失望，市场对此倍感意外，因投资者之前预计，在目前避险情绪占主导的情况下，公债标售会吸引更多的需求。

“收益率按绝对值水平而言偏低，不足以吸引买家，”BMO Capital Markets驻纽约的利率策略师Aaron Kohli表示，“或许短期公债收益率攀升不足以抵消美联储将采取更强硬通胀立场的风险。”

不过，交易商预计，周三进行的200亿美元10年期和周四进行的120亿美元30年期公债标售可能吸引强劲需求。

指标10年期公债价格 尾盘上扬22/32，收益率报1.829%，低于周一尾盘的1.904%。

30年期公债价格 尾盘升1-12/32，收益率报2.635%，低于周一尾盘的2.703%。

-----------------------2036 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (+02/32) 0.874

五年期公债 98-31/32 (+11/32) 1.343

10年期公债 98-05/32 (+22/32) 1.829

30年期公债 97-07/32 (+1-12/32) 2.635(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价