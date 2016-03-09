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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 05:07 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因交易商认为近期跌势过度

* 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求令人失望

* 油价上涨推高股市，削弱对避险公债的需求

* 交易商在欧洲央行会议前不愿大举押注

路透纽约3月9日 - 美国公债收益率周三上涨，因一些投资者押注最近收益率受全球经济成长疑虑拖累的跌势过度，而且今日美国财政部的公债标售所获需求令人失望。

在200亿美元10年期公债标售获疲弱需求后，一波卖盘被激发，收益率涨幅扩大，指标公债收益率试探盘中高位。

公债收益率周二跌至一周低位，此前有数据显示，中国2月贸易表现不及预期，出口骤降25.4%，为逾六年来最大跌幅，是市场预估跌幅的两倍。数据重燃了对全球经济放缓的忧虑，促使投资者涌入更安全资产。

“昨天我们看见公债反弹，主要受油价和增长忧虑驱动，所以出现了这个修正，”SG Corporate & Investment Banking利率策略师Bruno Braizinha称。

导致周三对公债需求疲弱的原因还有，欧洲央行周四召开关键政策会议前市场表现谨慎。预计欧洲央行将存款利率下调10个基点，并宣布购买更多资产，及可能引入分级利率，以提振通胀。

但欧洲央行去年12月的会议结果令许多人失望后，交易商在此次会议前不愿大举押注。

Jefferies & Co货币市场策略师Tom Simons称，存在欧洲央行明天再次令人失望的风险。

美国股市中，油价强劲反弹推高能源股，进一步减少了投资者对避险公债的需求。

指标10年期公债 价格尾盘下降17/32，收益率报1.891%，高于周二尾盘的1.834%。

30年期公债 价格跌29/32，收益率报2.682%，高于周二尾盘的2.639%。

财政部周四将标售120亿美元30年期公债 。

-----------------------2001 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (-02/32) 0.902

五年期公债 98-23/32 (-07/32) 1.394

10年期公债 97-19/32 (-17/32) 1.894

30年期公债 96-07/32 (-30/32) 2.685(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)

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