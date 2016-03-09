美国债市：公债收益率上涨，因交易商认为近期跌势过度

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求令人失望
* 油价上涨推高股市，削弱对避险公债的需求
* 交易商在欧洲央行会议前不愿大举押注
路透纽约3月9日 - 美国公债收益率周三上涨，因一些投资者押注最近收益率受全球经济成长疑虑拖累的跌势过度，而且今日美国财政部的公债标售所获需求令人失望。
在200亿美元10年期公债标售获疲弱需求后，一波卖盘被激发，收益率涨幅扩大，指标公债收益率试探盘中高位。
公债收益率周二跌至一周低位，此前有数据显示，中国2月贸易表现不及预期，出口骤降25.4%，为逾六年来最大跌幅，是市场预估跌幅的两倍。数据重燃了对全球经济放缓的忧虑，促使投资者涌入更安全资产。
“昨天我们看见公债反弹，主要受油价和增长忧虑驱动，所以出现了这个修正，”SG Corporate & Investment Banking利率策略师Bruno Braizinha称。
导致周三对公债需求疲弱的原因还有，欧洲央行周四召开关键政策会议前市场表现谨慎。预计欧洲央行将存款利率下调10个基点，并宣布购买更多资产，及可能引入分级利率，以提振通胀。
但欧洲央行去年12月的会议结果令许多人失望后，交易商在此次会议前不愿大举押注。
Jefferies & Co货币市场策略师Tom Simons称，存在欧洲央行明天再次令人失望的风险。
美国股市中，油价强劲反弹推高能源股，进一步减少了投资者对避险公债的需求。
指标10年期公债 价格尾盘下降17/32，收益率报1.891%，高于周二尾盘的1.834%。
30年期公债 价格跌29/32，收益率报2.682%，高于周二尾盘的2.639%。
财政部周四将标售120亿美元30年期公债 。
-----------------------2001 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-23/32 (-02/32) 0.902
五年期公债 98-23/32 (-07/32) 1.394
10年期公债 97-19/32 (-17/32) 1.894
30年期公债 96-07/32 (-30/32) 2.685(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算