美国债市：公债收益率上涨，因欧洲央行总裁德拉吉预计不会再降息

* 收益率上涨，此前欧洲央行放宽政策

* 财政部标售120亿美元30年期公债获强劲需求

* 上周申领失业金人数减少1.8万，支持美联储升息预期

路透纽约3月10日 - 美国公债收益率周四在震荡交易中上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，他预计欧洲央行不会在周四下调利率基础上进一步降息。

欧洲央行将已经为负的存款利率进一步下调，并将资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，以提振欧元区经济。

公债收益率在欧洲央行发表声明后下跌，因投资者增持风险资产，但跌势很快被逆转，因德拉吉称，从当前的情况来看，没有必要进一步下调利率。

“我们看见最初有风险交易，因欧洲央行的宽松政策给公债价格带来压力，但德拉吉‘不再降息’讲话逆转了走势，”Nomura Securities International利率策略师Stanley Sun称。

美国公债市场对欧洲公债收益率走高做出响应，欧洲公债收益率随着欧元受上述言论提振反弹上涨。更多的货币刺激措施预计会令公债收益率走低。

同时，美国劳工部数据显示，上周美国请领失业金人数减少幅度大于预期，触及去年10月以来最低，直指劳动力市场持续强劲。

德拉吉的讲话，加上就业数据，在一定程度上缓解了对全球经济放缓的忧虑，支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将继续升息的预期。

在财政部标售120亿美元30年期公债 获强劲需求后，公债收益率涨幅缩小。

指标10年期公债 价格最新下跌11/32，收益率报1.931%，周三尾盘报1.892%。

30年期公债 价格最新下跌11/32，收益率报2.699%，周三尾盘报2.683%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-21/32 (-02/32) 0.931

五年期公债 98-15/32 (-09/32) 1.449

10年期公债 97-08/32 (-11/32) 1.931

30年期公债 95-30/32 (-11/32) 2.699(完)

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