重温稿-美国债市：公债收益率上涨，投资人对美联储今年升息的预期升温

* 五年期、七年期和10年期公债收益率升至六周高位 * 两年期和三年期公债收益率创约两个月高位 * 美国2月进口物价连续第八个月下滑 * 交易商关注美联储下周二和周三的货币政策会议 路透纽约3月11日 - 美国公债收益率周五在震荡交投中攀升，因投资 人预计美国经济足够强劲，能让美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息， 且之前欧洲央行总裁德拉吉表示，预计不会再降息。 德拉吉周四祭出新一轮大胆的宽松政策，下调利率并扩大购买资产， 但他向金融市场传递的信息再度含混不清引发市场非议。 德拉吉的讲话带动美国公债收益率上升，周五延续升势。两年期公债 收益率 升至约两个月最高的0.968%，10年期公债收益率触及六 周高位1.986%。 “德拉吉昨天讲的不再降息的言论带动昨日和隔夜收益率的升势，” Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示，“这也令一些投资 人预计美联储可能在4月或6月再度升息。” 交易商关注美联储3月15日开始的为期两日货币政策会议，预计会为 美联储何时将再度升息提供线索。 尽管市场预计美联储下周不会升息，但政策制定者可能会将今年升息 四次的预估调降至目前市场认为的不超过两次，此举会刺激对债券的兴致 。 “此次美联储政策会议更为重要的是，我们认为美联储将肯定金融市 场状况的改善，虽不足以令美联储在4月加息，更别说是下周了，但今年 稍晚升息的机率可能增加。”CRT Capital Group公债策略部门主管David Ader表示。 就在两周前，投资人和交易商还预计今年美联储不会再升息。 周五公布的经济数据显示，美国2月进口物价连续第八个月下降，受 累于石油和一系列其它商品价格下降，但进口物价降幅趋缓，因美元升势 减弱，且油价稳定下来。 指标10年期公债 价格尾盘下跌14/32，收益率报1.979%， 周四尾盘报1.929%。 30年期公债 价格下跌31/32，收益率报2.749%，周四尾盘 报2.70%。 三年期公债收益率 触及约两个月高位，五年期和七年期公 债 收益率攀升至约六周最高。 -----------------------2100 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-19/32 (- 2/32) 0.955 五年期公债 98-9/32 (- 7/32) 1.486 10年期公债 96-27/32 (-14/32) 1.979 30年期公债 94-30/32 (-31/32) 2.749(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)