版本:
中国
债券 | 2016年 3月 14日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：公债收益率上涨，投资人对美联储今年升息的预期升温

* 五年期、七年期和10年期公债收益率升至六周高位
    * 两年期和三年期公债收益率创约两个月高位
    * 美国2月进口物价连续第八个月下滑
    * 交易商关注美联储下周二和周三的货币政策会议

    路透纽约3月11日 - 美国公债收益率周五在震荡交投中攀升，因投资
人预计美国经济足够强劲，能让美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息，
且之前欧洲央行总裁德拉吉表示，预计不会再降息。
    
    德拉吉周四祭出新一轮大胆的宽松政策，下调利率并扩大购买资产，
但他向金融市场传递的信息再度含混不清引发市场非议。 
    
    德拉吉的讲话带动美国公债收益率上升，周五延续升势。两年期公债
收益率 升至约两个月最高的0.968%，10年期公债收益率触及六
周高位1.986%。
    
    “德拉吉昨天讲的不再降息的言论带动昨日和隔夜收益率的升势，”
Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示，“这也令一些投资
人预计美联储可能在4月或6月再度升息。”
    
    交易商关注美联储3月15日开始的为期两日货币政策会议，预计会为
美联储何时将再度升息提供线索。
    
    尽管市场预计美联储下周不会升息，但政策制定者可能会将今年升息
四次的预估调降至目前市场认为的不超过两次，此举会刺激对债券的兴致
。
    
    “此次美联储政策会议更为重要的是，我们认为美联储将肯定金融市
场状况的改善，虽不足以令美联储在4月加息，更别说是下周了，但今年
稍晚升息的机率可能增加。”CRT Capital Group公债策略部门主管David
 Ader表示。
    
    就在两周前，投资人和交易商还预计今年美联储不会再升息。
    
    周五公布的经济数据显示，美国2月进口物价连续第八个月下降，受
累于石油和一系列其它商品价格下降，但进口物价降幅趋缓，因美元升势
减弱，且油价稳定下来。 
    
    指标10年期公债 价格尾盘下跌14/32，收益率报1.979%，
周四尾盘报1.929%。
    
    30年期公债 价格下跌31/32，收益率报2.749%，周四尾盘
报2.70%。
    
    三年期公债收益率 触及约两个月高位，五年期和七年期公
债  收益率攀升至约六周最高。
    
    -----------------------2100 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-19/32   (- 2/32)     0.955
    五年期公债      98-9/32    (- 7/32)     1.486
    10年期公债     96-27/32   (-14/32)     1.979
    30年期公债     94-30/32   (-31/32)     2.749(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐