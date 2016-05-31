版本:
中国
债券 | 2016年 6月 1日 星期三 04:55 BJT

美国债市：公债收益率下滑，因股市下跌

* 美国4月消费者支出上涨
    * 芝加哥采购经理人指数(PMI)和美国消费者信心下跌，略微减弱升
息预期

    路透纽约5月31日 - 美国公债收益率周二从多周高位下跌，此前美股
受一波好坏不一的经济数据影响而下滑，良莠不齐的经济数据打压了美国
联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息预期。
    
    两年期公债收益率对联储升息预期最为敏感，从盘中稍早触及的逾两
个月最高水平下跌。较长期公债收益率也回落，指标10年期公债在触及一
个月高位后回落。
    
    美国公债收益率自上周五以来处于上行通道，因美联储主席叶伦称，
如果经济进一步改善，劳动力市场收紧，逐步升息是合适的。
    
    在强劲的美国个人收入和消费者支出报告发布后，上午大部分交易时
间收益率上行走势持续，但在疲弱的美国中西部地区企业活动和消费者信
心指数发布后，收益率下跌。
    
    “我认为公债价格上涨的主要原因是股市下跌，”Action Economics
全球固定收益董事总经理Kim Rupert称。
    
    “美国数据好坏不一也是一个因素，尽管疲弱的报告属于二线数据，
但也部分减弱了美联储6月升息的潜在可能性，”他称。
    
    根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，6月升息的
几率从美国个人收入和支出数据发布后不久的26%下降至21%。
    
    指标10年期公债 价格尾盘下跌2/32，收益率报1.842%，
低于上周五的1.854%。周二稍早升至1.89%的4月底以来最高。
    
    美国30年期公债 价格持平至走高，收益率报2.641%，上
周五尾盘报2.649%。
    
    分析师称，购买较长期公债以达到月底投资组合指标的预期变化，也
推高较长期公债价格。
    
    两年期公债 价格也基本持平，收益率报0.878%，上周五尾
盘报0.915%。
    
    美国公债收益率也因6月23日英国就是否留在欧盟进行公投的不确定
性而承压。
    
    根据ICM的两项最新民调结果，英国民众更加接近在下个月的公投中
支持“脱欧”。
    
    -----------------------1959 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-32/32                0.883
    五年期公债      100-01/32  (-02/32)     1.370
    10年期公债     98-01/32   (-03/32)     1.844
    30年期公债     97-02/32   (-02/32)     2.643(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 刘静；审校 李军)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐