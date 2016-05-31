美国债市：公债收益率下滑，因股市下跌

* 美国4月消费者支出上涨 * 芝加哥采购经理人指数(PMI)和美国消费者信心下跌，略微减弱升 息预期 路透纽约5月31日 - 美国公债收益率周二从多周高位下跌，此前美股 受一波好坏不一的经济数据影响而下滑，良莠不齐的经济数据打压了美国 联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息预期。 两年期公债收益率对联储升息预期最为敏感，从盘中稍早触及的逾两 个月最高水平下跌。较长期公债收益率也回落，指标10年期公债在触及一 个月高位后回落。 美国公债收益率自上周五以来处于上行通道，因美联储主席叶伦称， 如果经济进一步改善，劳动力市场收紧，逐步升息是合适的。 在强劲的美国个人收入和消费者支出报告发布后，上午大部分交易时 间收益率上行走势持续，但在疲弱的美国中西部地区企业活动和消费者信 心指数发布后，收益率下跌。 “我认为公债价格上涨的主要原因是股市下跌，”Action Economics 全球固定收益董事总经理Kim Rupert称。 “美国数据好坏不一也是一个因素，尽管疲弱的报告属于二线数据， 但也部分减弱了美联储6月升息的潜在可能性，”他称。 根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，6月升息的 几率从美国个人收入和支出数据发布后不久的26%下降至21%。 指标10年期公债 价格尾盘下跌2/32，收益率报1.842%， 低于上周五的1.854%。周二稍早升至1.89%的4月底以来最高。 美国30年期公债 价格持平至走高，收益率报2.641%，上 周五尾盘报2.649%。 分析师称，购买较长期公债以达到月底投资组合指标的预期变化，也 推高较长期公债价格。 两年期公债 价格也基本持平，收益率报0.878%，上周五尾 盘报0.915%。 美国公债收益率也因6月23日英国就是否留在欧盟进行公投的不确定 性而承压。 根据ICM的两项最新民调结果，英国民众更加接近在下个月的公投中 支持“脱欧”。 -----------------------1959 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-32/32 0.883 五年期公债 100-01/32 (-02/32) 1.370 10年期公债 98-01/32 (-03/32) 1.844 30年期公债 97-02/32 (-02/32) 2.643(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)