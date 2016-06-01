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债券 | 2016年 6月 2日 星期四 03:43 BJT

美国债市：短期公债收益率上升，市场焦点转向非农就业报告

* 强于预期的美国制造业数据推高公债收益率
    * 美联储褐皮书对公债收益率整体利多
    * 市场聚焦周五出炉的美国非农就业报告

    路透纽约6月1日 - 美国短期公债收益率周三小涨，受助于在美国公
布较为强劲的制造业数据后美股反弹，且美国联邦储备理事会(FED/美联
储)褐皮书显示通胀上升及就业市场改善。
    
    美国两年期和五年期公债收益率稍早跌至5月中来最低，因中国公布
的经济数据疲弱，以及对英国可能退出欧盟的担忧引发全球经济成长忧虑
。但午后短债收益率小涨。
    
    在美国供应管理协会(ISM)报告5月美国制造业指数升至51.3后，短债
收益率上升，且在美联储褐皮书指出，自4月至5月中美国多数地区通胀压
力略有增加后，短债收益率进一步上升。美联储还表示，自上次报告后，
就业温和增长。
    
    “在美联储褐皮书公布后，收益率曲线略有趋平，因短债小跌。”CR
T Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示，“我们认为在报告整体基调
温和的情况下，薪资消息可能没有得到应有的关注。”
    
    根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，在褐皮书
发布后，市场预计美联储在6月升息的几率为23%，7月升息的几率为59%。
    
    “我们仍预计将在9月加息，不过也承认7月升息的可能性增加。”纽
约梅隆银行的全球市场策略师Marvin Loh表示，“目前我们预计没有可能
在6月加息，主要因我们认为数据还是有好有坏。”
    
    整体而言，分析师表示，在周五美国公布非农就业报告前市场气氛谨
慎。根据路透调查，分析师预计5月非农就业岗位增加16.2万。
    
    尾盘，指标10年期公债 价格下跌2/32，收益率报1.840%
，低于周二尾盘的1.849%，周三稍早曾跌至1.804%的5月中以来最低。
    
    公债价格起初受到支撑，因民调显示英国在6月23日公投上选择退出
欧盟的可能性增加，且数据显示中国5月制造业活动仅略微扩张。
    
    两年期公债 价格跌1/32，收益率报0.902%，周二尾盘报0.
883%。五年期公债 跌3/32，收益率由1.377%升至1.384%。
    
    -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-30/32   (-02/32)     0.903
    五年期公债      99-31/32   (-04/32)     1.385
    10年期公债     98-01/32   (-03/32)     1.844
    30年期公债     97-14/32   (+04/32)     2.624(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 母红)

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