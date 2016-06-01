美国债市：短期公债收益率上升，市场焦点转向非农就业报告

* 强于预期的美国制造业数据推高公债收益率 * 美联储褐皮书对公债收益率整体利多 * 市场聚焦周五出炉的美国非农就业报告 路透纽约6月1日 - 美国短期公债收益率周三小涨，受助于在美国公 布较为强劲的制造业数据后美股反弹，且美国联邦储备理事会(FED/美联 储)褐皮书显示通胀上升及就业市场改善。 美国两年期和五年期公债收益率稍早跌至5月中来最低，因中国公布 的经济数据疲弱，以及对英国可能退出欧盟的担忧引发全球经济成长忧虑 。但午后短债收益率小涨。 在美国供应管理协会(ISM)报告5月美国制造业指数升至51.3后，短债 收益率上升，且在美联储褐皮书指出，自4月至5月中美国多数地区通胀压 力略有增加后，短债收益率进一步上升。美联储还表示，自上次报告后， 就业温和增长。 “在美联储褐皮书公布后，收益率曲线略有趋平，因短债小跌。”CR T Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示，“我们认为在报告整体基调 温和的情况下，薪资消息可能没有得到应有的关注。” 根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，在褐皮书 发布后，市场预计美联储在6月升息的几率为23%，7月升息的几率为59%。 “我们仍预计将在9月加息，不过也承认7月升息的可能性增加。”纽 约梅隆银行的全球市场策略师Marvin Loh表示，“目前我们预计没有可能 在6月加息，主要因我们认为数据还是有好有坏。” 整体而言，分析师表示，在周五美国公布非农就业报告前市场气氛谨 慎。根据路透调查，分析师预计5月非农就业岗位增加16.2万。 尾盘，指标10年期公债 价格下跌2/32，收益率报1.840% ，低于周二尾盘的1.849%，周三稍早曾跌至1.804%的5月中以来最低。 公债价格起初受到支撑，因民调显示英国在6月23日公投上选择退出 欧盟的可能性增加，且数据显示中国5月制造业活动仅略微扩张。 两年期公债 价格跌1/32，收益率报0.902%，周二尾盘报0. 883%。五年期公债 跌3/32，收益率由1.377%升至1.384%。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-30/32 (-02/32) 0.903 五年期公债 99-31/32 (-04/32) 1.385 10年期公债 98-01/32 (-03/32) 1.844 30年期公债 97-14/32 (+04/32) 2.624(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)