美国债市：公债收益率下跌，因油价上涨和就业数据不确定

* 民间就业和上周初请失业金数据符合预期，略微提振收益率

* 聚焦美国非农就业报告

路透纽约6月2日 - 美国公债收益率周四全线下跌，对石油输出国组织(OPEC)未能就产量达成一致的担忧，对英国在欧盟未来的忧虑以及周五发布美国非农就业报告前的不确定性均压低收益率。

10年期和30年期公债收益率跌至两周低位。

周四的OPEC会议无果而终，由于伊朗的反对，没有达成新政策或设定产量上限，尽管沙特承诺不会增产。美国原油期货最初受此消息影响下跌，但随后反弹，因数据显示，最近一周美国原油库存下降。

“公债受到油价和OPEC会议结果影响，也受明天的非农数据影响，”法国兴业银行(Societe Generale)美国利率策略负责人Subadra Rajappa称。

“市场预计明天的非农数据会低于预估，仍然不愿消化6月或者7月升息预期，所以仍然存在不确定性，”他称。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金几率期货走势暗示，6月升息几率为17%，周四预计7月升息几率为60%，前一日为59%。

在美国民间就业报告和初请失业金人数数据发布后，收益率走高，因两个数据均符合预期。

5月美国民间雇主新雇佣17.3万人，上周初请失业金人数下跌至26.7万人，表明美国就业市场持续改善。

“经济温和增长和通胀逐渐回升使收益率略走高，”法国农业信贷(Credit Agricole)利率策略全球负责人David Keeble称。

随着6月23日公投日的临近，对英国脱离欧盟的担忧增加了对公债的避险需求。周三的YouGov民调结果显示，脱欧和留欧阵营不相上下，之前的两个民调显示脱欧阵营领先。

10年期美国公债 尾盘价格上涨13/32，收益率报1.800%，周三尾盘报1.840%。稍早，10年期美债收益率跌至5月18日以来最低的1.797%。

美国30年期公债 价格升31/32,收益率报2.578%，周三尾盘报2.616%，稍早收益率触及两周低位的2.571%。

两年期公债 价格持平，收益率报0.890%，周三尾盘报 0.915%。(完)

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