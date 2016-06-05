重温稿-美国债市：公债收益率急挫，因惨淡就业报告浇灭今夏升息预期

* 美国10年期公债收益率跌至两个月低位

* 美国30年期公债收益率跌至近四个月低位

* 6月和7月升息几率大幅下降

路透纽约6月3日 - 美国公债收益率周五急挫，在显示美国5月新增就业岗位为五年半来最少的数据发布后，公债价格大涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年夏天升息的预期破灭。

美国两年期公债收益率跌至两周低位，指标10年期公债收益率跌至约两个月最低，美国30年期公债收益率跌至自2月来最低。

美国5月非农就业岗位仅增加3.8万个，为2010年9月以来最小增幅。政府称，长达一个月的威瑞森通信工人罢工令工作岗位少增加3.4万个，而2月和3月的就业岗位增幅修正后较前值减少了5.9万。

“美联储官员急切想说服市场相信，他们会在未来几次会议上升息的讲话变得苍白无力，”BNY Mellon全球市场策略师Marvin Loh称。

“美联储官员通常会说，一个数据不能决定货币政策，但我们认为，就业报告全面疲弱，将会促使他们重新斟酌最近常常挂在嘴边的这句强硬措辞，”他称。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，市场对6月升息几率的预期从周四晚些时候的21%降至周五的4%，7月升息几率预期从前一天的58%降至34%。

美国服务业数据显示，5月非制造业指数从4月的55.7下降至52.9，进一步重压美国公债收益率。5月的数据远低于预估。

指标10年期公债 价格上涨31/32，收益率报1.703%，周四尾盘为1.805%，该收益率稍早触及约两个月低位的1.697%，为两个月来最大单日跌幅。

美国30年期公债 价格升逾一个大点，收益率报2.519%，周四尾盘为2.583%。稍早，30年期公债收益率下滑至2.510%，为四个月低位，该收益率今日录得四个月来的最大单日跌幅。

美国两年期公债 价格涨8/32，收益率报0.779%，周四尾盘报0.895%，该收益率录得2009年3月以来的最大单日跌幅。

美国五年期公债 价格上涨20/32，收益率跌至1.230%，前一日尾盘为1.357%。(完)

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