美国债市：公债收益率收高，因美联储主席叶伦仍预计将升息

* 在叶伦讲话后，公债缩小跌幅但仍收低 * 叶伦讲话基调不一，预计仍将升息 * 叶伦讲话前收益率走高，因油价和股市上涨 路透纽约6月6日 - 美国公债价格周一收复部分失地，但仍收低，此 前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称，经济趋于强劲意味着升 息仍是可能的，但她承认周五的就业报告令人失望。 美国“经济中的正面因素盖过负面因素”，今年稍早的那些风险已经 减弱，叶伦称。 这是下周美联储货币政策会议前，联储官员发表的最后一次公开讲话 。叶伦称，上周五的就业报告令人失望，值得关注，但她警告不要过于看 重这份报告本身。 “她也许没有想象得那么鸽派，”RBC Capital Markets首席分析师T om Porcelli称，“但她的发言不偏不倚。” 指标10年期公债 价格收跌6/32，收益率报1.723%，高于 上周五触及的两个月低位1.697%。 叶伦讲话前收益率上涨，因股市和油价上扬，反映出风险意愿增强。 叶伦没有重复她在5月出席一项活动时在问答环节说过的话，即未来 几个月升息是合适的，也没有给出升息时机的其它暗示。 “今日混合信号表明叶伦没有倾向于采取行动，即近期在利率正常化 进程中采取下一步举措，但也没有把7月升息的大门关上，”Jefferies货 币市场分析师Thomas Simons称。 在上周五的就业报告显示，美国5月仅新增3.8万个就业岗位，为2010 年9月以来最小增幅后，交易员已经将升息时间预期推迟至最早9月。 就业报告发布前，数位联储官员发表了鹰派讲话，让人们认为联储在 6月或者7月会议上升息是可能的。 今年具有投票权的圣路易斯总裁布拉德及没有投票权的亚特兰大联储 主席洛克哈特周一均排除了下周升息的可能性，但称之后升息是可能的。 波士顿联储总裁罗森格伦周一稍早称，上周五的疲弱就业报告可能给 联储一个暂停时间，但他还指出，美国经济从冬天的疲弱状态反弹，让联 储距离升息更近了一步。罗森格伦是今年不具有投票权的委员。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-05/32 (-01/32) 0.795 五年期公债 100-21/32 (-01/32) 1.237 10年期公债 99-04/32 (-06/32) 1.723 30年期公债 99-02/32 (-18/32) 2.545(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)