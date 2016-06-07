美国债市：公债价格上涨，因预期美联储几个月内都不会升息

* 公债投资人聚集美联储政策 * 美国财政部标售240亿美元三年期公债，需求疲弱 * 周三美国将标售200亿美元10年期公债 路透6月7日 - 美国公债价格周二上涨，因投资人预计美国联邦储备 理事会(FED/美联储)未来几个月内都不会加息，但价格一度缩减涨幅，此 前财政部标售的三年期新债需求疲弱。 美国财政部标售240亿美元三年期公债，得标利率为0.93%，较标售前 二级市场成交水准高约半个基点。 包括资产管理经理人在内的间接投标购买了48%的售出公债，低于上 月的62%，一级交易商购买了41%，包括央行和非常大规模的资产管理经理 人在内的直接投标仅购买了11%。 分析师原本预计今日标售的需求会更强劲，因在上周五美国公布疲弱 就业报告后，投资人推迟了对美联储下次可能升息时机的预期。 交易商现预计，美联储不太可能在9月前加息。在就业报告发布前一 众美联储官员发表的鹰派言论令投资人认为美联储可能在6月或7月会议上 加息。 “对升息时机的预估基本上回到了美联储官员开始讲话前的水平，” BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli表示。 美联储主席叶伦周一对美国经济的评价大致积极，并表示将要升息， 但对升息时机三缄其口。 在新债标售前，美国公债价格上扬，因对英国脱欧公投的紧张情绪以 及欧洲央行史无前例的货币刺激措施拖累德债收益率跌至纪录低点。 由于本周没有重大经济数据公布，美债投资人聚集下周的美联储会议 和新债供应。 美国财政部周三将标售200亿美元10年期公债、周四将标售120亿美元 30年期公债。 指标10年期公债 价格升3/32，收益率报1.713%，周一尾 盘报1.723%，在上周五疲弱的就业报告发布后，该收益率跌至两个月低点 1.697%。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-06/32 (+01/32) 0.783 五年期公债 100-23/32 (+01/32) 1.229 10年期公债 99-07/32 (+03/32) 1.713 30年期公债 99-10/32 (+08/32) 2.534(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)