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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 03:50 BJT

美国债市：公债价格上涨，因预期美联储几个月内都不会升息

* 公债投资人聚集美联储政策
    * 美国财政部标售240亿美元三年期公债，需求疲弱
    * 周三美国将标售200亿美元10年期公债

    路透6月7日 - 美国公债价格周二上涨，因投资人预计美国联邦储备
理事会(FED/美联储)未来几个月内都不会加息，但价格一度缩减涨幅，此
前财政部标售的三年期新债需求疲弱。
    
    美国财政部标售240亿美元三年期公债，得标利率为0.93%，较标售前
二级市场成交水准高约半个基点。
    
    包括资产管理经理人在内的间接投标购买了48%的售出公债，低于上
月的62%，一级交易商购买了41%，包括央行和非常大规模的资产管理经理
人在内的直接投标仅购买了11%。
    
    分析师原本预计今日标售的需求会更强劲，因在上周五美国公布疲弱
就业报告后，投资人推迟了对美联储下次可能升息时机的预期。
    
    交易商现预计，美联储不太可能在9月前加息。在就业报告发布前一
众美联储官员发表的鹰派言论令投资人认为美联储可能在6月或7月会议上
加息。
    
    “对升息时机的预估基本上回到了美联储官员开始讲话前的水平，”
BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli表示。
    
    美联储主席叶伦周一对美国经济的评价大致积极，并表示将要升息，
但对升息时机三缄其口。
    
    在新债标售前，美国公债价格上扬，因对英国脱欧公投的紧张情绪以
及欧洲央行史无前例的货币刺激措施拖累德债收益率跌至纪录低点。
    
    由于本周没有重大经济数据公布，美债投资人聚集下周的美联储会议
和新债供应。
    
    美国财政部周三将标售200亿美元10年期公债、周四将标售120亿美元
30年期公债。
    
    指标10年期公债 价格升3/32，收益率报1.713%，周一尾
盘报1.723%，在上周五疲弱的就业报告发布后，该收益率跌至两个月低点
1.697%。
    
    -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-06/32  (+01/32)     0.783
    五年期公债      100-23/32  (+01/32)     1.229
    10年期公债     99-07/32   (+03/32)     1.713
    30年期公债     99-10/32   (+08/32)     2.534(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 母红)

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