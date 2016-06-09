美国债市：公债收益率跌至2月以来最低，因全球成长忧虑

* 10年期公债收益率触及2月24日以来最低

* 财政部标售120亿美元30年期公债获稳健需求

* 英国和德国公债收益率跌至纪录低位

路透纽约6月9日 - 美国公债收益率周四跌至2月以来最低，因在对全球成长前景忧心忡忡的背景下，油价和股市走低提振对对公债的避险买盘。

英国和德国公债收益率触及纪录低位，因担忧英国本月稍后举行的退欧公投，以及欧洲央行开始在购债计划下购买公司债。

上述因素提振了美国公债的吸引力，美债收益率远高于欧洲和日本等主要国家的公债。

“今日公债价格上扬，受对公债及其收益率的需求推动，”加拿大帝国商业银行(CIBC)驻纽约的美国公债交易部主管Tom Tucci表示。

需求强劲扶助美国财政部今日进行的120亿美元30年期公债标售的得标利率降低，仅为2.475%，较纪录低位高出不到5个基点。本周财政部累积标售了560亿美元附息公债，今天是最后一波。

“今日的标售需求非常稳健，”道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示，“在收益率下降的情况下，投资者仍毫不犹豫地买入，这是全球利率不断走低的真正原因之一。”

30年期公债价格 尾盘上扬23/32，收益率报2.48%，为2月11日以来最低。指标10年期公债价格 上涨8/32，收益率报1.68%，为2月24日以来最低。

德国10年期公债收益率周四跌至纪录低位0.023%。

两年和10年期美国公债收益率曲线趋缓，有时候市场认为，这反映成长转弱。两年/10年期公债收益率差收窄至89个基点，为2008年来最窄。

投资者本周对长债亲睐有加，在周二进行的240亿美元三年期公债标售中，间接投标的参与率降低。

在周三标售中售出的200亿美元10年期公债中，投资基金、外国央行等间接投标的购买规模创纪录。

投资者现关注下周的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议。

交易商将美联储升息时间预期推后至最早9月，因上周公布的数据显示，5月非农就业岗位增幅仅为3.8万，为2010年9月以来最低增幅。

周四公布的数据显示，上周初请失业金人口意外减少，而4月美国批发(趸售)库存录得10个月来最大升幅，促使经济学家上调第二季度经济成长预估。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-07/32 (+01/32) 0.767

五年期公债 100-25/32 (+03/32) 1.214

10年期公债 99-16/32 (+08/32) 1.680

30年期公债 100-13/32 (+23/32) 2.481(完)

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