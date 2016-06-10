美国债市：公债收益率跌至四个月低位，因英国退欧忧虑提振避险买需

台湾经济指标预测--1月17日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 英国退欧忧虑提升对公债的避险需求 * 欧债收益率跌至纪录低位 * 美联储下周政策会议备受关注 路透纽约6月10日 - 美国公债收益率周五跌至四个月低位，英国可能 退欧和全球成长忧虑拖累欧债收益率骤降。 周五，10年期德国、日本和英国公债收益率均触及纪录低位。德债收 益率过去一周下跌逾10个基点，一度跌至0.01%。 “市场出现一定的避险买盘，因担忧‘英国可能退欧’，”DRW Trad ing的市场策略师Lou Brien表示。 公债价格一度削减涨幅，但之后恢复升势，因ORB为英国独立报所作 的民调显示退欧阵营较留欧阵营领先10个百分点。目前距离英国退欧公投 还剩下不到两周。 指标10年期美国公债价格 小涨12/32，收益率报1.639%， 稍早触及2月11日以来最低1.627%。10年期公债的技术阻力位在1.60%左右 ，收益率跌穿该水准，可能进一步走低，Brien说。 全球公债收益率普跌，提升了美债的相对吸引力，美债收益率远高于 其他国家的可比公债，扶助美国财政部本周进行的560亿美元公债标售吸 引了强劲的需求。 “除担忧全球成长和英国退欧外，投资者买入美债的另一个因素是， 较之其它可投资资产，美债是更好的选择，”D.A. Davidson的固定收益 交易副总裁Mary Ann Hurley表示。 欧洲央行本周开始购买公司债，作为其购债计划的一部分，也扶助提 升对较高收益债券的需求。 投资者的下一个主要关注点是美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周 将举行的政策会议，预计联储将会保持利率不变。 投资者已经将美联储下次升息时间预期推迟至12月。在令人失望的5 月非农就业报告上周公布前，市场认为有可能在6月或7月升息。 下周二公布的5月零售销售数据也备受市场关注。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-09/32 (+02/32) 0.739 五年期公债 101 (+07/32) 1.167 10年期公债 99-28/32 (+12/32) 1.639 30年期公债 101-03/32 (+22/32) 2.449(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透台北1月17日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单780亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)8,056.6亿台币，分别为： 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,234.50亿台币 01/26
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准，虽然有 新的需求出现，但需求量不大