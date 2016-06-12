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亚洲 | 2016年 6月 13日 星期一 07:13 BJT

重温稿-美国债市：公债收益率跌至四个月低位，因英国退欧忧虑提振避险买需

* 英国退欧忧虑提升对公债的避险需求
    * 欧债收益率跌至纪录低位
    * 美联储下周政策会议备受关注

    路透纽约6月10日 - 美国公债收益率周五跌至四个月低位，英国可能
退欧和全球成长忧虑拖累欧债收益率骤降。
    
    周五，10年期德国、日本和英国公债收益率均触及纪录低位。德债收
益率过去一周下跌逾10个基点，一度跌至0.01%。

    “市场出现一定的避险买盘，因担忧‘英国可能退欧’，”DRW Trad
ing的市场策略师Lou Brien表示。
    公债价格一度削减涨幅，但之后恢复升势，因ORB为英国独立报所作
的民调显示退欧阵营较留欧阵营领先10个百分点。目前距离英国退欧公投
还剩下不到两周。
    
    指标10年期美国公债价格 小涨12/32，收益率报1.639%，
稍早触及2月11日以来最低1.627%。10年期公债的技术阻力位在1.60%左右
，收益率跌穿该水准，可能进一步走低，Brien说。
    
    全球公债收益率普跌，提升了美债的相对吸引力，美债收益率远高于
其他国家的可比公债，扶助美国财政部本周进行的560亿美元公债标售吸
引了强劲的需求。
    
    “除担忧全球成长和英国退欧外，投资者买入美债的另一个因素是，
较之其它可投资资产，美债是更好的选择，”D.A. Davidson的固定收益
交易副总裁Mary Ann Hurley表示。
    
    欧洲央行本周开始购买公司债，作为其购债计划的一部分，也扶助提
升对较高收益债券的需求。
    
    投资者的下一个主要关注点是美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周
将举行的政策会议，预计联储将会保持利率不变。
    
    投资者已经将美联储下次升息时间预期推迟至12月。在令人失望的5
月非农就业报告上周公布前，市场认为有可能在6月或7月升息。
    
    下周二公布的5月零售销售数据也备受市场关注。
    
       -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-09/32  (+02/32)     0.739
    五年期公债      101        (+07/32)     1.167
    10年期公债     99-28/32   (+12/32)     1.639
    30年期公债     101-03/32  (+22/32)     2.449 (完)
  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 李军)

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