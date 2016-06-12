重温稿-美国债市：公债收益率跌至四个月低位，因英国退欧忧虑提振避险买需

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 英国退欧忧虑提升对公债的避险需求 * 欧债收益率跌至纪录低位 * 美联储下周政策会议备受关注 路透纽约6月10日 - 美国公债收益率周五跌至四个月低位，英国可能 退欧和全球成长忧虑拖累欧债收益率骤降。 周五，10年期德国、日本和英国公债收益率均触及纪录低位。德债收 益率过去一周下跌逾10个基点，一度跌至0.01%。 “市场出现一定的避险买盘，因担忧‘英国可能退欧’，”DRW Trad ing的市场策略师Lou Brien表示。 公债价格一度削减涨幅，但之后恢复升势，因ORB为英国独立报所作 的民调显示退欧阵营较留欧阵营领先10个百分点。目前距离英国退欧公投 还剩下不到两周。 指标10年期美国公债价格 小涨12/32，收益率报1.639%， 稍早触及2月11日以来最低1.627%。10年期公债的技术阻力位在1.60%左右 ，收益率跌穿该水准，可能进一步走低，Brien说。 全球公债收益率普跌，提升了美债的相对吸引力，美债收益率远高于 其他国家的可比公债，扶助美国财政部本周进行的560亿美元公债标售吸 引了强劲的需求。 “除担忧全球成长和英国退欧外，投资者买入美债的另一个因素是， 较之其它可投资资产，美债是更好的选择，”D.A. Davidson的固定收益 交易副总裁Mary Ann Hurley表示。 欧洲央行本周开始购买公司债，作为其购债计划的一部分，也扶助提 升对较高收益债券的需求。 投资者的下一个主要关注点是美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周 将举行的政策会议，预计联储将会保持利率不变。 投资者已经将美联储下次升息时间预期推迟至12月。在令人失望的5 月非农就业报告上周公布前，市场认为有可能在6月或7月升息。 下周二公布的5月零售销售数据也备受市场关注。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-09/32 (+02/32) 0.739 五年期公债 101 (+07/32) 1.167 10年期公债 99-28/32 (+12/32) 1.639 30年期公债 101-03/32 (+22/32) 2.449 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。