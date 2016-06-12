重温稿-美国债市：公债收益率跌至四个月低位，因英国退欧忧虑提振避险买需

* 英国退欧忧虑提升对公债的避险需求 * 欧债收益率跌至纪录低位 * 美联储下周政策会议备受关注 路透纽约6月10日 - 美国公债收益率周五跌至四个月低位，英国可能 退欧和全球成长忧虑拖累欧债收益率骤降。 周五，10年期德国、日本和英国公债收益率均触及纪录低位。德债收 益率过去一周下跌逾10个基点，一度跌至0.01%。 “市场出现一定的避险买盘，因担忧‘英国可能退欧’，”DRW Trad ing的市场策略师Lou Brien表示。 公债价格一度削减涨幅，但之后恢复升势，因ORB为英国独立报所作 的民调显示退欧阵营较留欧阵营领先10个百分点。目前距离英国退欧公投 还剩下不到两周。 指标10年期美国公债价格 小涨12/32，收益率报1.639%， 稍早触及2月11日以来最低1.627%。10年期公债的技术阻力位在1.60%左右 ，收益率跌穿该水准，可能进一步走低，Brien说。 全球公债收益率普跌，提升了美债的相对吸引力，美债收益率远高于 其他国家的可比公债，扶助美国财政部本周进行的560亿美元公债标售吸 引了强劲的需求。 “除担忧全球成长和英国退欧外，投资者买入美债的另一个因素是， 较之其它可投资资产，美债是更好的选择，”D.A. Davidson的固定收益 交易副总裁Mary Ann Hurley表示。 欧洲央行本周开始购买公司债，作为其购债计划的一部分，也扶助提 升对较高收益债券的需求。 投资者的下一个主要关注点是美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周 将举行的政策会议，预计联储将会保持利率不变。 投资者已经将美联储下次升息时间预期推迟至12月。在令人失望的5 月非农就业报告上周公布前，市场认为有可能在6月或7月升息。 下周二公布的5月零售销售数据也备受市场关注。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-09/32 (+02/32) 0.739 五年期公债 101 (+07/32) 1.167 10年期公债 99-28/32 (+12/32) 1.639 30年期公债 101-03/32 (+22/32) 2.449 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)