修正-美国债市：公债收益率跌至四个月低位，英国退欧忧虑打压风险意愿

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
(更正：第二段“2007年来最窄水准”改为“2007年11月来最窄水准”，并修改措辞)
* 英国和日本10年期公债收益率降至纪录低点
* 英国退欧忧虑打压风险意愿
* 公债收益率曲线趋平至2007年来最低水准
路透纽约6月13日 - 美国公债收益率周一跌至四个月低点，短债收益率领跌，因对英国可能退出欧盟的担忧加重，打压投资人风险意愿。全球发达市场主权债收益率降至纪录低点。
收益率曲线趋平，两年期/10年期公债收益率差降至0.8998个百分点，为2007年11月来最窄水准。
整体避险意愿将美国10年期公债收益率压至2月来最低，因投资人抛售较高风险资产，看好避险美债。本周三，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布是否升息的决定。
在英国6月23日对是否留在欧盟举行公投前，投资人对英国民众的立场愈发担心。周一公布的一项民调显示，赞成脱欧的选民占53%，反对阵营支持率只有47%。
“英国脱欧忧虑是美债获得一些避险买盘的一个主要原因，”法国兴业银行美国利率策略部门主管Subadra Rajappa表示。
她还表示，这一不确定性加上全球公债收益率处于历史低点，带动海外投资人涌入美国公债市场。美债收益率远高于其他可比主权债。
指标10年期美国公债价格 涨7/32，收益率报1.616%，稍早触及2月11日以来最低1.608%。
10年期德债收益率 仍接近零，在纪录低点附近，而周一日本和英国10年期公债收益率都降至纪录低点。德国10年期公债收益率上周大跌逾10个基点，低见0.01%。
德国10年期公债收益率目前报0.028%，英国10年期公债 收益率报1.23%。
日本10年期公债 收益率报负0.158%。
“美国市场仍是矮子里拔将军，”U.S. Bank旗下Private Client Group投资长Bill Northey表示，“因此，美债吸引大量资金流入，从而导致收益率下滑、价格上扬。”
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-10/32 (+01/32) 0.718
五年期公债 101-06/32 (+05/32) 1.131
10年期公债 100-03/32 (+07/32) 1.616
30年期公债 101-13/32 (+10/32) 2.434 (完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
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