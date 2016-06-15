美国债市：公债收益率下跌，此前美联储维持利率不变并下调经济增长预估

* 公债收益率在美联储会议后下跌

* 美联储维持利率不变，调低经济增长预估

* 投资者预计今年升息几率不到50%

路透纽约6月15日 - 美国公债收益率周三下跌，此前美国联邦公开市场委员会(FOMC)维持利率不变，下调了经济增长预估，促使投资者减少了对今年升息的押注。

在下周英国就是否留在欧盟进行公投前，鲜有投资人预计美联储在此次会议上会采取行动，但官员们还调低了今明两年的经济增长预估，暗示在年底后对收紧货币政策积极度降低。

“我们看见多位FOMC委员下调了预估，而且是大幅下调，”Schwab Center for Financial Research固定收益董事Collin Martin称，“这再次表明升息步伐会非常缓慢，我认为我们将在更长时间内处于低利率。”

美联储的决定获得委员一致同意，堪萨斯联储总裁乔治也加入到同意维持利率不变的队伍，此前两次会议她是唯一一位投票支持升息的委员。

FOMC今年还将在7月、9月、11月和12月召开会议。分析师称，由于本月没有升息，投资者预计今年升息超过两次的几率几乎不存在或者很小。

“基本上今年升息三次的可能性没有了，”CUNA Mutual Group首席分析师Steve Rick称，“这推高公债价格，压低收益率。”

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，7月升息的可能性仅为10%，年底前升息的可能性不到50%。

指标10年期公债 价格上涨6/32，收益率报1.590%。

绝大部分各年期的公债价格连续第七个交易日上涨。

对美国公债的买兴也受到全球其它国家公债收益率处于历史低位驱动。日本和德国10年期和10年以下年期公债收益率现在均为负值，英国公债收益率周三也触及历史最低水平。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-12/32 (+03/32) 0.678

五年期公债 101-13/32 (+07/32) 1.084

10年期公债 100-12/32 (+08/32) 1.586

30年期公债 101-24/32 (+04/32) 2.418(完)

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