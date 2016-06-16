美国债市：收益率脱离四年低位，此前英国公投拉票活动暂停

* 日本央行没有进一步放宽政策激发避险情绪

* 美国10年期公债收益率连续第八日下挫

* 英国议员遇袭身亡后，公投拉票活动暂停

路透纽约6月16日 - 美国指标10年期公债收益率周四跌至四年低位，继美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变后，日本央行前夜决定不再追加刺激举措。

央行按兵不动打击了风险意愿，指标10年期公债收益率触及2012年8月以来最低。

较长期公债价格连续第八日上涨。但涨幅在下午交易中缩小，此前英国政界人士对工党议员Jo Cox遇袭身亡作出响应，暂停了英国公投拉票活动。

Cox是英国留欧阵营最早一批支持者之一，分析师称，她的遇害可能导致民意转向“留欧”。

最近几周越来越多的民调显示脱欧阵营支持率在增加，甚至领先留欧阵营，分析师称，这加大了公投结果的不确定性，并驱动了对避险公债的需求。

指标10年期公债 价格尾盘升8/32，收益率报1.565%，盘初收益率低见1.518%。

在宣布拉票活动暂停后，两年期公债 和三年期公债 收益率也分别触及0.693%和0.817%的盘中高位。

较短期公债收益率在上午交易中触及2月以来最低。

收益率大幅走高是对英国消息的“膝跳反应”，Raymond James市场策略师Ellis Phifer称。

除非公投取消或推迟，英国脱欧风险犹在，Phifer称。Cox身亡和拉票活动暂停可能是市场改变方向的最大刺激因素，他补充道。

日本央行在隔夜的会议上维持针对部分存款负0.1%的利率不变，并维持其量化宽松计划不变，央行还下调了消费者通胀预期。

美联储在周三政策会议上决定维持利率不变，但暗示仍计划今年升息两次。联储还表示，经济增长放缓将使未来收紧货币政策的步伐放慢。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-12/32 (-) 0.689

五年期公债 101-13/32 (+02/32) 1.083

10年期公债 100-18/32 (+09/32) 1.565

30年期公债 102-16/32 (+27/32) 2.383(完)

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