美国债市：收益率上涨，因围绕脱欧公投的忧虑减弱

* 收益率自6月6日以来首次上涨

* 英国议员Jo Cox遇害身亡后，投资者认为英国脱欧的几率下降

* 美联储布拉德称，2018年前升息一次是适合的

路透纽约6月17日 - 美国指标公债收益率周五上涨，为近两周来首次，因投资者重新消化下周英国脱欧的可能性。英国反对党工党议员Jo Cox周四在其选区遇袭身亡，英国政界人士暂停了公投拉票活动。Cox是英国留欧的积极支持者，市场臆测，她的身亡可能导致公投被推迟，或者导致天平向“留欧”一侧倾斜。

“英国退欧公投目前的情况是，一名政界人士被暗杀，可能对留欧阵营略有帮助。另外，在面对类似事件时，选民通常倾向于投票支持维持现状，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。

最近的民调显示，脱欧阵营支持率上升，这增加了公投结果的不确定性，激发了对美国公债的避险需求。

分析师称，英国可能脱欧的前景令投资者在投票前数周大举买入公债，主要因为市场对脱欧的可能性还没有一个准确的预期。

“感觉直到最近市场才真正意识到，退欧可能造成的波动性，或者说，可能在市场造成的恐慌有多大，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称。

Brien称，包括日本央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周维持利率不变，和下调增长和通胀预估等基本面因素，以及调整头寸等技术面因素，也是导致本周美国公债买兴强劲的因素之一。

指标10年期美债收益率周四跌至四年最低，之前日本央行公布了利率决定。

周五，指标10年期公债 价格下跌16/32，收益率报1.618%，这是自6月6日以来首次上涨。

圣路易斯联储总裁布拉特周五称，美联储的预估与市场预估不同步，他建议，美联储今年应升息一次，然后按兵不动直到2018年底。他的讲话发表后，较长期公债收益率触及盘中高位。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-11/32 (-01/32) 0.701

五年期公债 101-07/32 (-07/32) 1.121

10年期公债 100-02/32 (-16/32) 1.618

30年期公债 101-14/32(-1-02/32) 2.432(完)

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