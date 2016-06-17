美国债市：收益率上涨，因围绕脱欧公投的忧虑减弱

港报社评：大陆文攻武吓，蔡英文外交难踏实--明报1月16日
台湾的蔡英文总统结束她中美洲四国之行，昨日返台。她此行除承诺提供5000万美元给危地马拉建设公路并买回16货柜萨尔瓦多咖啡豆，未见更多成果。反倒是她来回过境美国的一些举动，不仅给中美关系罩上新的阴影，也令原已冰封的两岸关系雪上加霜。在她外访期间，解放军航母「辽宁舰」绕行台湾岛一周，非洲最大国家尼日利亚将台湾经贸代表团降格改名，赶出首都，显示在北京的文攻（外交攻势扩大）武吓（武力吓阻威慑）战略之下，蔡英文的「踏实外交」难有出路。
* 收益率自6月6日以来首次上涨
* 英国议员Jo Cox遇害身亡后，投资者认为英国脱欧的几率下降
* 美联储布拉德称，2018年前升息一次是适合的
路透纽约6月17日 - 美国指标公债收益率周五上涨，为近两周来首次，因投资者重新消化下周英国脱欧的可能性。英国反对党工党议员Jo Cox周四在其选区遇袭身亡，英国政界人士暂停了公投拉票活动。Cox是英国留欧的积极支持者，市场臆测，她的身亡可能导致公投被推迟，或者导致天平向“留欧”一侧倾斜。
“英国退欧公投目前的情况是，一名政界人士被暗杀，可能对留欧阵营略有帮助。另外，在面对类似事件时，选民通常倾向于投票支持维持现状，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。
最近的民调显示，脱欧阵营支持率上升，这增加了公投结果的不确定性，激发了对美国公债的避险需求。
分析师称，英国可能脱欧的前景令投资者在投票前数周大举买入公债，主要因为市场对脱欧的可能性还没有一个准确的预期。
“感觉直到最近市场才真正意识到，退欧可能造成的波动性，或者说，可能在市场造成的恐慌有多大，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称。
Brien称，包括日本央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周维持利率不变，和下调增长和通胀预估等基本面因素，以及调整头寸等技术面因素，也是导致本周美国公债买兴强劲的因素之一。
指标10年期美债收益率周四跌至四年最低，之前日本央行公布了利率决定。
周五，指标10年期公债 价格下跌16/32，收益率报1.618%，这是自6月6日以来首次上涨。
圣路易斯联储总裁布拉特周五称，美联储的预估与市场预估不同步，他建议，美联储今年应升息一次，然后按兵不动直到2018年底。他的讲话发表后，较长期公债收益率触及盘中高位。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-11/32 (-01/32) 0.701
五年期公债 101-07/32 (-07/32) 1.121
10年期公债 100-02/32 (-16/32) 1.618
30年期公债 101-14/32(-1-02/32) 2.432(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
台湾的蔡英文总统结束她中美洲四国之行，昨日返台。她此行除承诺提供5000万美元给危地马拉建设公路并买回16货柜萨尔瓦多咖啡豆，未见更多成果。反倒是她来回过境美国的一些举动，不仅给中美关系罩上新的阴影，也令原已冰封的两岸关系雪上加霜。在她外访期间，解放军航母「辽宁舰」绕行台湾岛一周，非洲最大国家尼日利亚将台湾经贸代表团降格改名，赶出首都，显示在北京的文攻（外交攻势扩大）武吓（武力吓阻威慑）战略之下，蔡英文的「踏实外交」难有出路。
路透1月16日 - 金价周一小涨，因美国未来政策存在不确定性，而且市场对英国退欧也感到担忧，带来避险买需。 0036GMT，现货金 上涨0.4%至每盎司1,202美元。 美国期金 升0.5%至每盎司1,201.80美元。
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。