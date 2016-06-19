重温稿-美国债市：收益率上涨，因围绕脱欧公投的忧虑减弱

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 收益率自6月6日以来首次上涨
* 英国议员Jo Cox遇害身亡后，投资者认为英国脱欧的几率下降
* 美联储布拉德称，2018年前升息一次是适合的
路透纽约6月17日 - 美国指标公债收益率周五上涨，为近两周来首次，因投资者重新消化下周英国脱欧的可能性。英国反对党工党议员Jo Cox周四在其选区遇袭身亡，英国政界人士暂停了公投拉票活动。Cox是英国留欧的积极支持者，市场臆测，她的身亡可能导致公投被推迟，或者导致天平向“留欧”一侧倾斜。
“英国退欧公投目前的情况是，一名政界人士被暗杀，可能对留欧阵营略有帮助。另外，在面对类似事件时，选民通常倾向于投票支持维持现状，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。
最近的民调显示，脱欧阵营支持率上升，这增加了公投结果的不确定性，激发了对美国公债的避险需求。
分析师称，英国可能脱欧的前景令投资者在投票前数周大举买入公债，主要因为市场对脱欧的可能性还没有一个准确的预期。
“感觉直到最近市场才真正意识到，退欧可能造成的波动性，或者说，可能在市场造成的恐慌有多大，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称。
Brien称，包括日本央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周维持利率不变，和下调增长和通胀预估等基本面因素，以及调整头寸等技术面因素，也是导致本周美国公债买兴强劲的因素之一。
指标10年期美债收益率周四跌至四年最低，之前日本央行公布了利率决定。
周五，指标10年期公债 价格下跌16/32，收益率报1.618%，这是自6月6日以来首次上涨。
圣路易斯联储总裁布拉特周五称，美联储的预估与市场预估不同步，他建议，美联储今年应升息一次，然后按兵不动直到2018年底。他的讲话发表后，较长期公债收益率触及盘中高位。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-11/32 (-01/32) 0.701
五年期公债 101-07/32 (-07/32) 1.121
10年期公债 100-02/32 (-16/32) 1.618
30年期公债 101-14/32(-1-02/32) 2.432(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。