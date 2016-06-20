美国债市：较长期公债收益率触及逾一周最高，因英国脱欧忧虑减轻

* 较长期公债收益率触及逾一周最高水平

* 民调显示，留欧阵营重获优势减弱不安情绪

* 交易商等待美联储主席在国会听证

* 260亿美元两年期公债标售需求平平

路透纽约6月20日 - 美国公债收益率周一上涨，较长期公债收益率触及逾一周最高，交易员减少持有避险公债，因民调显示，英国留在欧盟的支持率在增加。

上周留欧派议员Jo Cox遇害身亡后，民调结果发生改变，留欧阵营支持率超过了脱欧阵营。

包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的美国政策制定者曾说过，英国脱欧风险及其对全球经济的潜在影响是联储上周决定维持利率不变的因素之一。

“民调结果发生变化是主要消息，公债全线遭抛售，但收益率仍处于相对低水平，”SunTrust Private Wealth Management固定收益策略师Andrew Richman称。

英国民众将于周四就是否留在欧盟进行投票。

指标10年期美债 收益率较上周五尾盘升逾5个基点，报1.671%，周一稍早触及1.680%。

30年期公债收益率 尾盘报2.473%，全日上涨4个基点。

上周10年期公债收益率降至2012年8月来最低，因英国脱欧忧虑、日本央行决定暂时不追加刺激措施以及美联储官员下调升息步幅预估。

投资者等待叶伦从周二开始在国会的两日听证，她可能会给下次升息时机提供线索。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易员预计2016年底升息的几率为46%，一个月前是66%。

尽管英国脱欧公投和叶伦国会听证是本周的两件主要市场事件，但投资者也在消化本周美国财政部的公债供应。

财政部今日标售的260亿美元两年期公债 ，需求平平，直接投标得标规模为2015年1月以来最少。

财政部还将在周二标售340亿美元五年期公债，周三标售280亿美元七年期公债。周三还将标售130亿美元两年期浮息公债，50亿美元30年期通膨保值债券。

-----------------------1902 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-09/32 (-02/32) 0.733

五年期公债 101-01/32 (-07/32) 1.163

10年期公债 99-19/32 (-15/32) 1.670

30年期公债 100-19/32 (-28/32) 2.473(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价