美国债市：标售需求疲弱推高公债收益率，关注英国脱欧公投

* 公债收益率攀升，因五年期公债标售需求疲弱

* 关注周四英国脱欧公投

* 财政部周三将标售280亿美元七年期公债

路透纽约6月21日 - 美国公债收益率周二升至一周半高位，此前财政部标售五年期公债获疲弱需求，投资者评估周四英国是否会在公投中选择留欧。

英国公投在最近几个交易日主导市场走向，指标10年期公债收益率从上周四触及的近四年低位上涨，因英国脱离欧盟的预期减弱。

“所有的关注点都在公投上，”CRT Capital高级政府公债策略师Ian Lyngen称。

周二稍早收益率曾短暂下跌，此前一项最新民调显示，留欧阵营较脱欧阵营的领先优势有所收窄。

稍晚收益率从低位反弹，因股市守住温和涨幅，且五年期公债标售得标利率触及2月以来最低。

“标售前二级市场公债收益率较得标利率略低，但不足以带动对五年期公债标售的需求 ，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称。

标售得标利率为1.218%，比标售前二级市场上同期公债的收益率高1个基点，交易员和投资者的需求为近七年来最低。

指标10年期公债 价格尾盘下跌9/32，收益率报1.699%，高于周一尾盘的1.670%。

财政部周三将标售280亿美元七年期公债，以及130亿美元两年期浮息公债，周四将标售50亿美元30年期通胀保值公债。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二在国会的证词陈述没有任何意外，她表示，全球风险和美国就业增长放缓，促使联储在升息问题上采取谨慎立场，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。

联储上周下调了经济成长预估，暗示今年仍计划升息两次，但17位委员中有六位预计仅升息一次。在3月会议上，只有一位委员这样认为。

叶伦周三将在众议院金融服务委员会做半年度证词陈述。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (-01/32) 0.763

五年期公债 100-28/32 (-05/32) 1.194

10年期公债 99-11/32 (-09/32) 1.699

30年期公债 100-01/32 (-18/32) 2.498(完)

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