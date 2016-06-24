美国债市：公债价格劲升，英国退欧刺激避险买盘

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
* 英国公投结果为退欧刺激避险买盘 * 公投结果料令美联储保持对升息更为谨慎的立场 路透纽约6月24日 - 美国公债价格周五跳升，受避险买盘带动，惊慌 的投资人评估英国退欧的影响，但公债在美国交易时段回吐了早盘的部分 升幅。 英国退欧公投尘埃落定，民众最终选择离开欧盟，这迫使首相卡梅伦 辞职，并对二次世界大战后的欧洲大团结计划构成最严重的打击。 全球股市可能录得历史上最大单日跌势之一，英镑暴挫，投资人寻求 在美债等资产中避险。 “投资人根本没想到会有这样的结果，不确定性刺激了保守的交易活 动，”CIBC美国公债交易部门主管Tom Tucci称。 在美国交易时段，公债价格回吐了约半数隔夜升幅，因公投结果公布 之初的恐慌性买盘消退。 “美国市场开盘后，出现更均衡的资金出入，”Legal & General In vestment Management America高级投资组合经理人Justin Tabellione称 ，并指出今日美国公债成交量约为平日的四到五倍。“市场开始找到支撑 ，并稳定下来。” 指标美国10年期公债 价格大涨1-14/32，收益率报1.58% ，稍早一度跌至1.41%，仅略高于2012年7月触及的1.38%纪录低点。周四 该收益率报1.73%。 包括英国央行、欧洲央行、美联储和中国央行在内的各大央行周五都 以实际行动或在口头上提供支持，安抚市况。 由英国退欧引发的不确定性可能令美联储对升息更为谨慎。 “这导致美联储在下个季度行动的可能性大大降低。”Tabellione称 。 美联储主席叶伦周二表示，需要“非常密切”关注英国退欧的风险， 但她也表示，央行今年升息的能力可能取决于招聘的反弹。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-30/32 (+08/32) 0.657 五年期公债 100-05/32 (+25/32) 1.094 10年期公债 100-13/32(+1-14/32) 1.580 30年期公债 101-18/32(+2-24/32) 2.427(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。