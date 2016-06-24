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亚洲 | 2016年 6月 25日 星期六 03:38 BJT

美国债市：公债价格劲升，英国退欧刺激避险买盘

* 英国公投结果为退欧刺激避险买盘
    * 公投结果料令美联储保持对升息更为谨慎的立场

    路透纽约6月24日 - 美国公债价格周五跳升，受避险买盘带动，惊慌
的投资人评估英国退欧的影响，但公债在美国交易时段回吐了早盘的部分
升幅。
    
    英国退欧公投尘埃落定，民众最终选择离开欧盟，这迫使首相卡梅伦
辞职，并对二次世界大战后的欧洲大团结计划构成最严重的打击。 
    
    全球股市可能录得历史上最大单日跌势之一，英镑暴挫，投资人寻求
在美债等资产中避险。
    
    “投资人根本没想到会有这样的结果，不确定性刺激了保守的交易活
动，”CIBC美国公债交易部门主管Tom Tucci称。
    
    在美国交易时段，公债价格回吐了约半数隔夜升幅，因公投结果公布
之初的恐慌性买盘消退。
    
    “美国市场开盘后，出现更均衡的资金出入，”Legal & General In
vestment Management America高级投资组合经理人Justin Tabellione称
，并指出今日美国公债成交量约为平日的四到五倍。“市场开始找到支撑
，并稳定下来。”
    
    指标美国10年期公债 价格大涨1-14/32，收益率报1.58%
，稍早一度跌至1.41%，仅略高于2012年7月触及的1.38%纪录低点。周四
该收益率报1.73%。
    
    包括英国央行、欧洲央行、美联储和中国央行在内的各大央行周五都
以实际行动或在口头上提供支持，安抚市况。
    
    由英国退欧引发的不确定性可能令美联储对升息更为谨慎。
    
    “这导致美联储在下个季度行动的可能性大大降低。”Tabellione称
。
    
    美联储主席叶伦周二表示，需要“非常密切”关注英国退欧的风险，
但她也表示，央行今年升息的能力可能取决于招聘的反弹。
    
    -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-30/32   (+08/32)     0.657
    五年期公债      100-05/32  (+25/32)     1.094
    10年期公债     100-13/32(+1-14/32)     1.580
    30年期公债     101-18/32(+2-24/32)     2.427(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 母红)

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