重温稿-美国债市：公债价格劲升，英国退欧刺激避险买盘

* 英国公投结果为退欧刺激避险买盘 * 公投结果料令美联储保持对升息更为谨慎的立场 路透纽约6月24日 - 美国公债价格周五跳升，受避险买盘带动，惊慌 的投资人评估英国退欧的影响，但公债在美国交易时段回吐了隔夜市场的 部分升幅。 英国退欧公投尘埃落定，民众最终选择离开欧盟，这迫使首相卡梅伦 辞职，并对二次世界大战后的欧洲大团结计划构成最严重的打击。 全球股市可能录得历史上最大单日跌势之一，英镑暴挫，投资人寻求 在美债等资产中避险。 “投资人根本没想到会有这样的结果，不确定性刺激了保守的交易活 动，”CIBC美国公债交易部门主管Tom Tucci称。 在美国交易时段，公债价格回吐了约半数隔夜升幅，因公投结果公布 之初的恐慌性买盘消退。 “美国市场开盘后，出现更均衡的资金出入，”Legal & General In vestment Management America高级投资组合经理人Justin Tabellione称 ，并指出今日美国公债成交量约为平日的四到五倍。“市场开始找到支撑 ，并稳定下来。” 指标美国10年期公债 价格大涨1-14/32，收益率报1.58% ，稍早一度跌至1.41%，仅略高于2012年7月触及的1.38%纪录低点。周四 该收益率报1.73%。 包括英国央行、欧洲央行、美联储和中国央行在内的各大央行周五都 以实际行动或在口头上提供支持，安抚市况。 由英国退欧引发的不确定性可能令美联储对升息更为谨慎。 “这导致美联储在下个季度行动的可能性大大降低。”Tabellione称 。 美联储主席叶伦周二表示，需要“非常密切”关注英国退欧的风险， 但她也表示，央行今年升息的能力可能取决于招聘的反弹。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-30/32 (+08/32) 0.657 五年期公债 100-05/32 (+25/32) 1.094 10年期公债 100-13/32(+1-14/32) 1.580 30年期公债 101-18/32(+2-24/32) 2.427(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)