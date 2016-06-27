美国债市：较长期公债收益率受英国退欧忧虑拖累大跌

* 英国退欧公投后，标普下调英国AAA评等

* 美国10年期公债收益率录得2011年来最大两日跌幅

* 美国30年期公债收益率在17个月低点附近徘徊

* 美元上涨令美国公债对海外投资人的吸引力增强

路透纽约6月27日 - 美国公债市场周一大涨，指标公债收益率在四年低点附近徘徊，在英国公投决定退出欧盟震惊金融市场后，全球投资人慌忙涌入避险资产。

投资人抛售美股和欧股，因担心上周四英国公投决定退出欧盟给全球经济造成的后果。英国为全球第六大经济体。

标准普尔将英国信贷评等由AAA下调两个级距至AA，指因担心退欧公投的影响。

分析师和投资人表示，此举支撑对美国公债的避险买盘。

由于较长期德债、英债和日本公债收益率不是处于纪录低点，就是在负值区域，美国公债相对较高的收益率吸引了投资人。

对英国和欧洲投资人来说，美元因英国退欧公投而重拾升势也令持有美债的吸引力增加。

“美国市场仍是非常强大的避险港湾，美元上涨也刺激了海外投资人。”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas称。

美元指数 大涨1.1%。

目前尚不清楚低风险公债收益率还可能跌多少，因对英国退欧后果的不安情绪挥之不去。走势可能持续数年，一些分析师表示，这样的话可能冻结英国企业投资和消费者支出。

美联储和其他央行上周表示，正监控市场发展，并让金融市场放心，会在必要时向银行体系注入资金。

利率期货走势显示，美联储可能在未来几次会议上考虑降息，同英国公投前的观点截然相反。

“市场目前预计美联储不会升息。目前，已很难看到主要央行政策背道而驰的迹象，”T. Rowe Price投资组合经理人Brian Brennan表示。

指标美国10年期公债 价格大涨1-4/32，收益率报1.455%，较上周五尾盘大跌12个基点。路透数据显示，10年期公债收益率录得2011年11月来最大两日跌幅。

30年期公债 劲升3-9/32，收益率报2.276%，盘中触及近17个月来最低，根据路透数据，该收益率较2015年1月触及的历史低点仅高约5个基点。(完)

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